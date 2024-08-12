الموسم 2… مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 على الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية

هناك فئة كبيرة تترقب وتنظر نشر الإعلان الترويجي الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 لأنه حقق نجاح كبير واستطاع أن يجذب أنظار المتابعين، هناك عدة أعمال تركية جديدة تم طرحها الفترة الماضية ولكن هناك من يبحث ليلاً ونهار عن موعد العرض الحصري للموسم الثاني من المسلسل التاريخي صلاح الدين، صدى واسع حققه مسلسل صلاح الدين لأنه يروي قصة تاريخية مهمة جداً عن الملوك والعظماء وخاصةً صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس بعد الاحتلال والاستعمار،، ترقبوا معنا ونوضح لكم موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 والقنوات الناقلة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29

منذ عدة سنوات وكانت الشركة المنتجة تعلن تعرض عرض المسلسل ولكن في أكتوبر الماضي 2023 قامت ببدأ الترويج للمسلسل وجاء هذا تزامناً مع الأحداث التي تجري في فلسطين والقدس المحتلة، ويعتبر هذا قرار صائب جعل العالم يشهد على إنجازات صلاح الدين واستطاعته في تحرير القدس بعد احتلال أكثر من 90 عام،

وقد شهد الموسم الأول من المسلسل نجاح كبير للغاية وشهرة وانتشار فوق الوصفة، مما حصد هذا العمل ملايين الإيرادات وكانت الجمهور على تفاعل دائم بالأحداث ويستمتعون بمشاهدة المسلسل في موعدها على القنوات والمنصات الناقلة، ومن المتوقع أن يكون الموسم الثاني أقوى ومليئ بالأحداث التي نطلع عليها لأول مرة حول صلاح الدين وتأسيس الدولة الأيوبية.

موعد مسلسل صلاح الدين الموسم 2 والقنوات الناقلة

المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي الموسم 2 لم يتم الإعلان عن موعد طرحه حتى الآن، وأن الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار فريق العمل والإنتاج، وهذا يدل أن الأحداث جاري تصويرها، وعند الوصول لتصوير عدد كبير من الحلقات يتم الإعلان رسمياً وسوف يتم البدء في الترويج، وعند طرح المسلسل تشاهدونه على قناة TRT التركية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء على الفجر الجزائرية وموقع قصة عشق وفيديو لاروزا.