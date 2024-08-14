احدث تردد طيور الجنه 2024 على القمر الصناعي النايل سات

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية مخصصة للأطفال، تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي، وهي واحدة من أشهر القنوات في العالم العربي، تأسست القناة في عام 2008 على يد خالد مقداد، وحققت شهرة واسعة بفضل تقديمها للأناشيد والأغاني التي تحمل قيم تعليمية ودينية، بالإضافة إلى البرامج التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة.

تردد قناة طيور الجنة

للوصول إلى قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11258

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

محتوى قناة طيور الجنة

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار، وتتميز بالابتعاد عن العنف والمحتويات غير المناسبة، مما يجعلها خيارا مثالي للأهل الذين يبحثون عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم، من أشهر الأناشيد التي قدمتها القناة “ماما جابت بيبي”، “بابا تلفون”، و”جنة جنة”، والقناة تهتم بتقديم محتوى يعزز القيم الإيجابية مثل الاحترام، التعاون والمحبة، ويهدف إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام والعديد من المفاهيم الأساسية بطريقة سهلة وممتعة.

كيفية ضبط التردد

لإضافة قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية: