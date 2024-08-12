شوف هتدفع كام.. المصروفات الدراسية 2024-2025 جميع المراحل ومن الفئات المعفاة من الدفع

المصروفات الدراسية 2024-2025، مع إعلان وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن قيمة المصروفات، كما كشفت التعليم عن قيمة المصروفات لجميع المراحل التعليم، كما أن هناك فئات يتم اعفائها تماماً من المصروفات نظراً لظروفهم الصعبة مع تقديم ما يثبت ذلك،

تختلف قيمة المصروفات الدراسية حسب المرحلة التعليمية، كما تختلف حسب سنوات النقل، وتعتبر المصروفات الأعلى هي مصروفات السنوات الأولى الأول الإبتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوي، المصروفات الدراسية تتغير كل عام وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم وهذا نظراً لارتفاع سعر الورق، خلال الفقرات التالية نتعرف سوياً على قيمة المصروفات الدراسية 2024-2025.

المصروفات الدراسية 2024-2025

قيمة المصروفات المدرسية مرحلة رياض الأطفال 1 312.60 جنيه.

أبناء العاملين 180.10.

كما تصل قيمة المصروفات الدراسية 2024-2025 الصف الأول الابتدائي 312.60 جنيه.

الصف الأول الإعدادي 312.60 جنيه.

مصروفات أبناء العاملين للصف الأول الإعدادي 128.55 جنيه.

الصف الأول الثانوي بقيمة 527.60 جنيه،

وأبناء العاملين 202 جنيه،

الصف الأول الثانوي من الدبلومات الفنية 227.60 جنيه.

الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية

أبناء أسر تكافل وكرامة.

الأطفال الأيتام.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

الطلاب من الأسر التي لا تمتلك أي دخل شهري ثابت ولا معاش وتقديم ما يثبت ذلك.

موعد بداية الدراسة في مصر 2024-2025

العام الماضي انطلقت الدراسة في نهاية شهر سبتمبر وبعض المرتحل يوم 1 مكن أكتوبر، لكن الجدول الزمنية المعلن عنها للعام الدراسية متغير كثيراً وأن المواعيد مبكرة فيما يقارب أسبوع، حيث تنطلق الدراسة في المدارس الدولية 8 سبتمبر، وتبدأ الدراسة في المدارس والجامعات وجميع المراحل التعليمية يوم السبت الموافق 21 من سبتمبر 2024، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول حتى مطلع يناير 2025، مما تبدأ الامتحانات 11 من يناير وحتى نهاية الشهر، كما ينتهي العام الدراسي 2024-2025 في يوليو 2025.