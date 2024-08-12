طريقة التقديم spf.gov.om في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان والشروط المطلوبة

تقدم سلطنة عمان العديد من المنح والمساعدات التي تستقطب بها العديد من المواطنين داخل الدولة، وهي تأتي تحت إشراء صندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذه المنفعة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة للأشخاص المقبولين في المنفعة، مع مراعاة بأن التسجيل في منفعة دخل الأسرة يكون إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منفعة دخل الأسرة أمام كافة الراغبين في الحصول على المنفعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الصندوق.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في منفعة دخل الأسرة.

فتح حساب مصرف لكي يتم فيه سداد الرسوم المكلف بها للقبول في قرعة الحج.

ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان؟

وعن الشروط الواجب اتباعها وانطباقها على كافة المتقدمين للحصول على منفعة دخل الأسرة، وفقًا للأتي:-