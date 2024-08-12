طريقة التقديم spf.gov.om في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان والشروط المطلوبة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
طريقة التقديم spf.gov.om في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان والشروط المطلوبة
رابط التقديم على منفعة دخل الأسرة عمان

تقدم سلطنة عمان العديد من المنح والمساعدات التي تستقطب بها العديد من المواطنين داخل الدولة، وهي تأتي تحت إشراء صندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذه المنفعة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة للأشخاص المقبولين في المنفعة، مع مراعاة بأن التسجيل في منفعة دخل الأسرة يكون إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في منفعة دخل الأسرة أمام كافة الراغبين في الحصول على المنفعة، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.
  • مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الصندوق.
  • القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
  • إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في منفعة دخل الأسرة.
  • فتح حساب مصرف لكي يتم فيه سداد الرسوم المكلف بها للقبول في قرعة الحج.
  • ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
طريقة التقديم spf.gov.om في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان والشروط المطلوبة
طريقة التقديم spf.gov.om في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان والشروط المطلوبة

ما هي شروط القبول في منفعة دخل الأسرة 2024 سلطنة عمان؟

وعن الشروط الواجب اتباعها وانطباقها على كافة المتقدمين للحصول على منفعة دخل الأسرة، وفقًا للأتي:-

  • أن يكون الشخص الراغب في القبول بمنفعة الأسرة.
  • كذلك ألا يكون الشخص لديه أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
  • عدم توافر دخل شهر ثابت.
  • كذلك تكون الأولية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.
  • أن يكون المتقدم مقيم دائم في سلطنة عمان.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“تبدأ من 30 ريال”.. احجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024
إنضم لقناتنا على تيليجرام