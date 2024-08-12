mlazemna.com… نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور أول 2024 جميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا

ترقب مستمر من الطلاب الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور أول 2024 لأن فترة التصحيح طالت للغاية، وهذا يدل على أن عدد المتقدمين مرتفع عن العام الماضية، كانت نتيجة السادس الاعدادي غير متوقعة في ظل حالة الانتظام والاستقرار الذي شهدها العام الدراسي الجاري، ولكن مع ظهور النتيجة شعر الطلاب وأولياء الأمور بحالة من الصدمة،

ورغم ذلك لم يستسلم الطلاب لما حدث بل قاموا بسرعة الإطلاع على تفاصيل الاعتراضات وقيمة الرسوم لتقديم طلب، وأن الطلاب المتقدمين على الاعتراضات على ثقة كبيرة بالإجابة التي قاموا بها في الامتحانات، عملية التسجيل على الاعتراضات كانت تتم من خلال المدرسة ولكن عملية الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور أول 2024 تتم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت على الطلاب ترقبوا معنا لمعرفة الخطوات.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي دور أول 2024

يتم الكشف عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول عموم المحافظات العراقية خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المقرر أن تصدر النتائج بعد الإنتهاء من إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي، وعدم إعلان نتائج الاعتراضات يدل على عدم انتهاء أعمال التصحيح وأنها عملية تحتاج إلى دقة ولن تقل فترة التصحيح عن أسبوعين من تاريخ انتهاء التسجيل، وفور اعتماد النتائج ننشر لكم على الفور عبر موقعنا البديل.

رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق

يرغب الطلاب الإطلاع على النتائج دون الذهاب للمدرسة ولذلك يرجى اتباع ما يلي: