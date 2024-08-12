رابط hajjiraq.ur.gov.iq استمارة التسجيل في قرعة الحج المجانية بالعراق 2024 والشروط المطلوبة

بعد فتح باب التقديم في قرعة الحج المجانية للأعوام الثالثة القادمة، بما تستقطب بذلك أكبر عدد من المواطنين داخل مختلف المحافظات العراقية، في إطار أن يلتحقوا بهذه القرعة، ويمكنهم أداء فريضة الحج مجاني، وذلك عقب فتح باب التقديم الذي يستمر لقرابة شهر كامل، بحيث تستقطب عدد كبير من المتقدمين، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

خطوات التقديم في قرعة الحج 2024 بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في استمارة الحج بالعراق، وذلك بإتباع التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة عبر الإنترنت.

مع النقر على أيقونة “إنشاء طلب جديد”.

ليتم اختيار “قرعة الحج”.

وعندها ستتمكن من ملء جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في قرعة الحج.

ليتم التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في قرعة الحج بالعراق؟

وحددت الهيئة العليا للحج داخل دولة العراق، مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتسجيل في قرعة الحج المجانية، وفقًا للأتي:-