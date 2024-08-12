وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 في الأسواق حسب التعاملات الصباحية

مع بداية التعاملات الصباحية يبدأ الكثير من الأشخاص بالبحث عن سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 كونه من السلع المهمة والأساسية، خلال أيام سوف يتم حصاد الأرز وبعد فترة قصيرة تتوفر كميات كبيرة في الأسواق على مستوى الجمهورية،

الأرز من السلع الثمينة جداً ويوجد إقبال ملحوظ على عملية الشراء حتى بعد وصوله إلى أعلى سعر، وهذا لأن المواطن لا يمكن الاستغناء عنه، ومع اقتراب موسم الحصاد يبدأ المواطنين والتجار في البحث عن الأسعار الجديدة التي تتداول في الأسواق لكي يكونوا على اتم الاستعداد، اليوم ننشر لكم المزيد من المعلومات عن سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024

توفر الدولة كميات كبير من الأرز بمختلف أنواعه ومع زيادة الكثافة السكانية تتزايد عملية زراعة الأرز لكي يكون هناك اكتفاء دون أي نقص في الأسواق، وتأتي أسعار الأرز الشعير اليوم الاثنين في الاسواق المحلية مع بداية التعاملات الصباحية على النحو التالي:

اليوم سجل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة نحو 14.300 جنيه.

كما يصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 13.300 جنيه.

مما وصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة نحو 23.400 جنيه.

وسجل اليوم سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 21.400 جنيه.

قائمة أسعار السلع الأساسية في الأسواق

لم تتغير أسعار السلع في الأسواق رغم زيادة سعر البنزين، وهذا يعود لما تقوم به الدولة من جهود للحفاظ على استقرار الأسعار مراعاة لظروف المواطنين وعدم زيادة العبء عليهم