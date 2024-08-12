“نزل الآن” تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 El Fajr TV وتابع أقوى وأجمل مسلسلات الدراما التركية

من أبرز القنوات التي تتوفر في الوطن العربي، والتي يتم البحث عنها دائما لمعرفة بعض التفاصيل الخاصه بها، وأبرزها هو تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث تعد تلك القناة هي من أنجح وأهم القنوات المتواجدة حاليا على القمر الصناعي، وذلك لقدرتها على تقديم محتوى فريد من نوعه يعشقه جميع المتابعين في مختلف البلدان، حيث تشتهر القناة بقدرتها على عرض مسلسل قيامة عثمان، والذي يمتلك شعبية كبيرة من حول العالم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 El Fajr TV

مع قرب بدء عرض مسلسل قيامة عثمان، يتم البحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية، وذلك لكي يتم استقبالها ورؤية المحتوى المتميز الذي تعرضه، والذي تهتم بتنوعه لكي يناسب جميع الأفراد، وقد تم تحديث تردد القناة حتى يتم إضافة عدة تحسينات وتعديلات، لذا فإن التردد الجديد جاء كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10865.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد الفجر الجزائرية عبر عرب سات

تتوفر قناة الفجر الجزائرية على قمر صناعي آخر وهو عرب سات، وتتيح القناة إلى الجميع إمكانية استقبالها عبر هذا القمر، لكن يرجى معرفة ترددها، وبعض البيانات الأخرى وهي كالآتي:

تردد القناة: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

بعد الحصول على التردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بإمكان جميع المتابعين البدء في استقبال الفجر الجزائرية، لكن يرجى تنفيذ الخطوات التالية: