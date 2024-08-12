معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنيه بأكلمها 2024.. تقديم طلب القبول في الكليات

كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد داخل وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، عن فتح باب القبول الموحد في الجامعات والكليات العاملة بالدولة، على أن يتم فتحه بداية من يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر أغسطس 2024 في تمام الثانية وعشر منتصف الليل، بحيث يستمر إلى نهاية يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو ما يتمكن كل طالب وطالبة راغبة في الإلتحاق بالدبلومات التقنية والتمريضية من التقديم فيه.

كيفية التقديم في الكليات الأردنية 2024

وعن الخطوات الواجب توافرها في كافة الراغبين بالإلتحاق بالكليات الأردنية والجامعات العاملة في الدولة، ما نص على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى وحدة التنسيق الإردنية.

مع النقر على “إنشاء حساب جديد”.

ليتم إدخال اسم الطالب وكلمة السر.

القيام برفع جميع المعلومات الخاصة بالشهادة الثانوية العامة.

ليتم تحديد الجنسية والمعدل الخاص بكل طالب وطالبة وهي تتمثل في قسمي العلمي والأدبي.

مع سداد الرسوم المكلف بها وتصل إلى 15 دينار أردني.

استكمال باقي البيانات الخاصة بالطالب الراغب في الالتحاق.

ما هي معدلات القبول في الجامعات الأردنية؟

أما عن معدلات القبول في بعض الجامعات والكليات الأردنية، ما جاء على النحو الأتي:-