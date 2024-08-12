احصل على 4000 دولار الآن.. لينك منصة حجز للحصول على 4000 دولار في ليبيا وأهم شروط الحصول على 4000 دولار

يولي الكثير من المواطنين اهتمام كبير بالحصول على رابط منظومة حجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي وتعمل الجهات المعنية بجدية لتلبية احتياجاتهم المالية، ومنع تسرب هذه الأموال إلى الأسواق غير الرسمية وتركز هذه الجهود على حماية احتياطي النقد الأجنبي وضمان تلبية احتياجات السوق والبنوك المحلية، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكنكم متابعة المقال التالي.
منصة حجز للحصول على 4000 دولار في ليبيا
أطلقت منصة حجز العملة الأجنبية إمكانية الحصول على الدولار الأمريكي حتى 4000 دولار عبر خطوات إلكترونية سهلة والتي تتضمن ما يلي:
- زيارة منصة حجز العملة الأجنبية عبر مصرف ليبيا.
- النقر على زر تسجيل الدخول.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- إعادة النقر على تسجيل الدخول.
- إدخال الرقم القومي.
- تسجيل رقم الهاتف بدقة.
- الضغط على تسجيل طلب الحجز.
شروط حجز للحصول على 4000 دولار من المصرف الليبي
بعد مراجعة نظام حجز النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي يشدد على الشروط التالية لضمان توفير النقد الأجنبي للمواطنين:
- التسجيل مقتصر على المواطنين الليبيين فقط.
- يتعين على المتقدم أن يكون حامل لرقم وطني ساري بجواز سفر ليبي.
- ضرورة توفر رقم هاتف مسجل ومربوط بالرقم الوطني.
- يجب استخدام منصة مصرف ليبيا الإلكتروني لإتمام عملية الحجز.
- ضرورة إدخال جميع المعلومات بدقة وفقا للمطلوب.
- يجب أن تتطابق معلومات الحساب البنكي مع البيانات الشخصية المدخلة.
- الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن حجزه هو 4000 دولار.