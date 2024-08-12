رابط التسجيل في عدل السكني.. خطوات التسجيل في برنامج عدل السكني 3 وأهم الشروط اللازمة للاستحقاق

تلتزم الحكومة الجزائرية بتقديم دعم سكني لمواطنيها عبر برنامج عدل السكني الذي يسعى إلى تمكينهم من امتلاك مساكن خاصة بهم، ويمكن للمواطنين التقديم على برنامج AADL 3 من خلال الموقع الإلكتروني المخصص الذي أعدته الحكومة يتوجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة البرنامج، ويهدف هذا البرنامج إلى التصدي للتحديات السكنية وتحسين مستوى حياة المواطنين في الجزائر.

خطوات التسجيل في برنامج عدل السكني 3

إليك دليل مبسط وشامل لتسجيلك في برنامج عدل السكني 3 AADL:

انتقل إلى الموقع الرسمي لبرنامج عدل السكني.

اختر إنشاء حساب جديد وأدخل بيانات تسجيل الدخول.

حدد خيار AADL 3.

اختر المحافظة التي ترغب في التقديم للحصول على سكن فيها.

أدخل جميع المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

قم بتحميل الوثائق والمستندات الضرورية.

راجع صحة المعلومات التي أدخلتها.

اضغط على إرسال الطلب.

ستتلقى رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول.

انتظر الرد بشأن حالة طلبك سواء بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن.

شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع عدل 3

لكي تكون مؤهل للحصول على وحدة سكنية في مشروع عدل 3 AADL وينبغي أن تتوفر فيك الشروط التالية:

تكون جزائري الجنسية من أبوين جزائريين.

أن تكون مقيم دائما في الجزائر.

ألا تمتلك أي وحدة سكنية أخرى.

أن يتراوح راتبك الشهري بين 24,000 و118,000 دينار جزائري.

تحدد هذه الشروط لضمان توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل وشفاف بين المواطنين الجزائريين الذين يحتاجون إليها.