تنسيق الثانوية العامة.. تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى “خطوة بخطوة”

فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب وطالبات الثانوية العامة، في إطار الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العاملة في الدولة، وذلك بداية من اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر أغسطس 2024 ويستمر التسجيل إلى يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس 2024، وعليه سنوضح لكم كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل في هذه المرحلة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

وعن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، فإنها جاءت كالتالي:-

تقبل الشعبة علمي رياضة من 371 درجة وهو ما يُعادل الـ 90.48%.

بينما علمي شعبة أدبي تقبل كحد أدنى في المرحلة الأولى من 280 درجة أي ما يُسجل نسبة الـ 68.29%.

وصل عدد إجمال الطلاب في المرحلة الأولى إلى 113200 طالبًا.

كيفية تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الأولى

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في رغبات المرحلة الأولى لجميع الطلاب والطالبات للثانوية العامة، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

في البداية قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت.

مع تسجيل بيانات الدخول المتمثلة في الرقم السري ورقم الجلوس.

ليتم ترتيب الرغبات الخاصة بالكليات مع إختلاف الشعب بالترتيب وفقًا لما يرغب في الإلتحاق به الطالب.

مع العلم أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سيتم ظهورها بعد غلق الباب يوم الجمعة المقبلة بعدة أيام متتالية، في إطار أن يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك مباشرة أمام الطلبة.