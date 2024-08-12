سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر أغسطس 2024 في العديد من البنوك والحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن ذلك جاء وفقًا لتحديث مواقع البنوك العاملة في الدولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار اليوم الإثنين

وفقًا لأخر تحديثات لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين، فإنها جاءت كما يلي:-

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي عند 49.18 جنيه شراء و49.28 جنيه بيع.

بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ليُسجل 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي وصل إلى 49.18 جنيه شراء و49.28 جنيه بيع.

حتى أن بنك الإسكندرية بلغ فيه الدولار إلى نحو 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع.

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

وعن باقي البنوك العاملة في الدولة، فجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري، كما نص على النحو الأتي:-