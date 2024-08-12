نزليها لاطفالك وفرحيهم.. تردد قناة MBC 3 على القمر الصناعي نايل سات وخطوات ضبط التردد في خمس دقائق

تردد قناة MBC 3 الجديد لعام 2024 وتعد قناة MBC 3 من القنوات الرائدة ضمن مجموعة MBC وتبرز في جذبها لجمهور الأطفال والكبار على حد سواء، ونظرا لشعبيتها الواسعة يتواصل البحث عن ترددها بانتظام وسنقدم لكم أحدث تردد لقناة MBC 3 بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها المجموعة.
تردد قناة MBC 3 على القمر الصناعي نايل سات
لضبط تردد قناة MBC 3 على جهاز التلفاز أو الرسيفر يرجى اتباع الإعدادات التالية بدقة:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد الخاص بالقناة 11475.
- الترميز 27500.
- تصويب الخطأ ⅚.
- اختيار الاستقطاب أفقي.
- جودة القناة HD.
خطوات ضبط تردد قناة MBC 3 على جهاز التلفاز
تقدم قناة MBC3 محتوى متميز يجمع بين التعليم والترفيه ويلبي احتياجات الأطفال ولضبط قناة MBC3 على جهاز الاستقبال لديك اتبع الخطوات التالية:
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- اختر إعدادات القنوات من الخيارات المتاحة.
- اضغط على إضافة قناة واختر القمر الصناعي نايل سات.
- أدخل تردد القناة بدقة.
- اضغط على بحث وانتظر حتى يتم اكتمال البحث.
- ابحث عن القناة في قائمة القنوات على التلفاز.
مزايا قناة MBC 3
- تتمتع قناة MBC3 بخصائص مميزة جعلتها تتفوق بين القنوات المخصصة للأطفال.
- فهي تقدم محتوى ترفيهي متنوع يناسب جميع الأعمار من 3 إلى 16 سنة على مدار الساعة وتبث مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات.
- تتميز القناة بعرض أشهر الرسوم المتحركة بالعربية والذي يلفت انتباه الأطفال.
- برامج كرتونية شيقة تعتمد على المغامرة والتحدي وهذا يجعلها الخيار المثالي للجيل الناشئ.