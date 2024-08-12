نزليها لاطفالك وفرحيهم.. تردد قناة MBC 3 على القمر الصناعي نايل سات وخطوات ضبط التردد في خمس دقائق

تردد قناة MBC 3 الجديد لعام 2024 وتعد قناة MBC 3 من القنوات الرائدة ضمن مجموعة MBC وتبرز في جذبها لجمهور الأطفال والكبار على حد سواء، ونظرا لشعبيتها الواسعة يتواصل البحث عن ترددها بانتظام وسنقدم لكم أحدث تردد لقناة MBC 3 بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها المجموعة.

تردد قناة MBC 3 على القمر الصناعي نايل سات

لضبط تردد قناة MBC 3 على جهاز التلفاز أو الرسيفر يرجى اتباع الإعدادات التالية بدقة:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بالقناة 11475.

الترميز 27500.

تصويب الخطأ ⅚.

اختيار الاستقطاب أفقي.

جودة القناة HD.

خطوات ضبط تردد قناة MBC 3 على جهاز التلفاز

تقدم قناة MBC3 محتوى متميز يجمع بين التعليم والترفيه ويلبي احتياجات الأطفال ولضبط قناة MBC3 على جهاز الاستقبال لديك اتبع الخطوات التالية:

باستخدام جهاز التحكم عن بعد انتقل إلى قائمة الإعدادات.

اختر إعدادات القنوات من الخيارات المتاحة.

اضغط على إضافة قناة واختر القمر الصناعي نايل سات.

أدخل تردد القناة بدقة.

اضغط على بحث وانتظر حتى يتم اكتمال البحث.

ابحث عن القناة في قائمة القنوات على التلفاز.

مزايا قناة MBC 3