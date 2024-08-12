حقق حلم السكن.. خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 وحالات الاستبعاد من البرنامج وأهم شروط التسجيل

يشهد برنامج سكنات عدل 3 إقبالًا كبيرًا من الشباب والمواطنين الجزائريين الراغبين في التسجيل والحصول على سكن، يبحث الآلاف عن خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل، حقق برنامج عدل 3 نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المسجلين المليون وربع المليون.

خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024

إليكم خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024:

قم بتحميل تطبيق عدل 3 من متجر التطبيقات على هاتفك.

أدخل اسم الولاية والرقم الوطني والضمان الاجتماعي بدقة.

ستصلك رسالة تأكيد على هاتفك، قم بتأكيد التسجيل.

سجل الدخول مرة أخرى إلى التطبيق واملأ استمارة التسجيل بالكامل.

حالات الاستبعاد من برنامج سكنات عدل

إليكم حالات الاستبعاد من برنامج سكنات عدل:

لا يحق التسجيل لمن يملك مسكنًا أو عقارًا صالحًا للسكن، سواء كان باسمه أو باسم زوجته أو أبنائه.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و40 عامًا عند التقديم.

يستبعد من التسجيل من يتجاوز دخله الشهري 50 ألف دينار.

يجب على المتقدمين تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، حيث أن أي تزوير يؤدي إلى استبعاد الطلب.

شروط التسجيل في عدل 3 لعام 2024 بالجزائر