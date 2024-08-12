حقق حلم السكن.. خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 وحالات الاستبعاد من البرنامج وأهم شروط التسجيل

lekaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
حقق حلم السكن.. خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024 وحالات الاستبعاد من البرنامج وأهم شروط التسجيل
التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024

يشهد برنامج سكنات عدل 3 إقبالًا كبيرًا من الشباب والمواطنين الجزائريين الراغبين في التسجيل والحصول على سكن، يبحث الآلاف عن خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل، حقق برنامج عدل 3 نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد المسجلين المليون وربع المليون.

خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024

إليكم خطوات التسجيل في وكالة عدل 3 الجزائر 2024:

  • قم بتحميل تطبيق عدل 3 من متجر التطبيقات على هاتفك.
  • أدخل اسم الولاية والرقم الوطني والضمان الاجتماعي بدقة.
  • ستصلك رسالة تأكيد على هاتفك، قم بتأكيد التسجيل.
  • سجل الدخول مرة أخرى إلى التطبيق واملأ استمارة التسجيل بالكامل.

حالات الاستبعاد من برنامج سكنات عدل

إليكم حالات الاستبعاد من برنامج سكنات عدل:

  • لا يحق التسجيل لمن يملك مسكنًا أو عقارًا صالحًا للسكن، سواء كان باسمه أو باسم زوجته أو أبنائه.
  • يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و40 عامًا عند التقديم.
  • يستبعد من التسجيل من يتجاوز دخله الشهري 50 ألف دينار.
  • يجب على المتقدمين تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، حيث أن أي تزوير يؤدي إلى استبعاد الطلب.

شروط التسجيل في عدل 3 لعام 2024 بالجزائر

  • يشترط في المتقدم أن يكون يحمل الجنسية الجزائرية وأن يكون مقيمًا بشكل دائم في التراب الوطني.
  • يجب أن يكون المتقدم أعزبًا ولم يتزوج من قبل.
  • لا يسمح بالتسجيل لمن سبق له الاستفادة من أي برنامج سكني حكومي.
  • يتعين على المتقدم تقديم ما يثبت قدرته على تسديد الأقساط الشهرية للوحدة السكنية.
  • يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة عند تقديم الطلب.
  • يجب على المتقدم تقديم جميع الوثائق التي تثبت استيفائه للشروط المذكورة.
  • يشترط ألا يملك المتقدم أو عائلته أي مسكن صالح للسكن.
  • يتم التسجيل في البرنامج عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الإسكان لهذا الغرض.
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