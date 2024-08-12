بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024 وخطوات الاستعلام عنها

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024، وفي ظل تزايد التساؤلات حول هذا الموضوع، نقدم لكم في هذا المقال أحدث المعلومات حول موعد الصرف والشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه الزيادة.

موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2024

بعد صرف ثلاث دفعات من العلاوات الخمس، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف الدفعة الرابعة والأخيرة والتي من المقرر أن تكون في نهاية العام الجاري، بناءً على القانون المنظم للعلاوات الخمس، والذي نص على صرف زيادة قدرها 80% من العلاوة الخاصة، يترقب أصحاب المعاشات استلام الدفعة الأخيرة من هذه الزيادة في نهاية عام 2024.

خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمس 2024 لأصحاب المعاشات

إليكم خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمس 2024 لأصحاب المعاشات:

توجه إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

ثم ابحث عن خدمة “الاستعلام عن العلاوات الخمس” واخترها.

بعد ذلك أدخل اسمك ورقمك القومي بدقة في الحقول المخصصة لذلك.

ثم انقر على زر “استعلام” لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالعلاوات المستحقة لك.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس في مصر 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن صرف العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات، بغض النظر عن قيمة المعاش، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتم تقسيم المستفيدين إلى ثلاث فئات: