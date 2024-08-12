بشرى سارة للأسر المصرية.. الفئات التي يحق لها إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين وخطوات اضافة المواليد

الفئات التي يحق لها إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير خدمة جديدة تتيح للأسر المصرية إضافة مواليدهم إلى البطاقات التموينية بسهولة ويسر، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
الفئات التي يحق لها إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين
إليكم الفئات التي يحق لها إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين:
- أوضحت وزارة التموين أن حق إضافة المواليد على البطاقات التموينية يقتصر على فئات محددة، تشمل أصحاب المعاشات، وأبناء الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من الفئات التي تزيد عن 22 فئة.
- وسيحصل كل مولود جديد على الدعم المخصص من السلع الغذائية، والذي يشمل 50 جنيهًا شهريًا و5 أرغفة يوميًا.
خطوات إضافة مواليد وزارة التموين
إليكم خطوات إضافة مواليد وزارة التموين:
- توجه إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
- قم بتسجيل دخولك إلى حسابك الشخصي، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.
- ابحث عن خانة إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية واكتب الرقم بدقة.
- من قائمة الخدمات المتاحة، اختر خدمة “إضافة أفراد أسرتي غير المتقيدين”.
- أدخل رقم هاتفك المحمول وكلمة السر الخاصة بحسابك.
- قم بملء البيانات المطلوبة للطفل، بما في ذلك الاسم الرباعي ورقم القومي المستخرج من شهادة الميلاد.
- حدد العلاقة بين الطفل وصاحب البطاقة (ابن/ ابنة).
- انقر على زر “إضافة المواليد الجدد” لتأكيد طلبك.