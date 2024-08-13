خصائص مذهلة وسعر رخيص! .. مواصفات vivo y28 المميزة وبطارية فائقة القوة

قامت شركة فيفو بالكشف عن هاتف vivo y28 الجديد، والذي يتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية الجودة، يتميز هذا الهاتف بمقاومته للماء وبتقنيات متطورة تجعله واحدًا من أفضل الهواتف في الفئة الاقتصادية، يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة مواصفات هذا الهاتف وسعره في السوق المصري، ونحن سنقدم لكم هذه المعلومات في الفقرات التالية.
مواصفات vivo y28
اقرأ الفقرات التالية في هذا المقال لتعرف عن مواصفات هاتف فيفو y28، حيث يأتي الهاتف بالمواصفات التالية:
- المعالج: معالج Helio G85 ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر
- سعة التخزين: ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت.
- الكاميرا: تأتي بخلفية مزدوجة بدقة تبلغ 50+2 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
- حجم شاشة الهاتف 6.68 بوصة بدقة 720 × 1608 بكسل مع وجود فتحة صغيرة في الشاشة.
- نظام التشغيل: أندرويد 14
- البطارية: 6000 مللي أمبير
مميزات هاتفVivo Y28
تأتي الهاتف بعدة ميزات وسنلخصها لكم في النقاط التالية:
- الشاشة كبيرة بحجم 6.68 إنش ومعدل تحديث 90Hz، بالإضافة إلى السطوع العالي تحت أشعة الشمس.
- يأتي الهاتف مع دعم شحن سريع قوته 44 واط، بالإضافة إلى المشتمل عليه في العلبة.
- يتمتع بتصميم فريد مصنوع من مواد قوية تتحمل الصدمات وتتحمل الماء بشهادة موثقة.
- بالإضافة إلى الحلقة الكاميرا، يتميز الإضاءة الخلفية LED بإضاءة الكاميرا الخلفية عند استلام الإشعارات والمكالمات.
- يتمتع الهاتف ببطارية فائقة القوة تدوم لفترة أطول.
- تتمتع ذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية بحجم كافٍ لتلبية احتياجات جميع التطبيقات والملفات.
- بالإضافة إلى سماعات الصوت الاستريو لتوفير تجربة صوتية رائعة.
- سعر هاتف vivo Y28: عندما نتحدث عن سعر هاتف vivo Y28، يأتي الجوال بسعر منخفض يبدأ من حوالي 750 ريال سعودي فقط.