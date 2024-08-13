خصائص مذهلة وسعر رخيص! .. مواصفات vivo y28 المميزة وبطارية فائقة القوة

قامت شركة فيفو بالكشف عن هاتف vivo y28 الجديد، والذي يتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية الجودة، يتميز هذا الهاتف بمقاومته للماء وبتقنيات متطورة تجعله واحدًا من أفضل الهواتف في الفئة الاقتصادية، يسعى العديد من الأشخاص لمعرفة مواصفات هذا الهاتف وسعره في السوق المصري، ونحن سنقدم لكم هذه المعلومات في الفقرات التالية.

مواصفات vivo y28

اقرأ الفقرات التالية في هذا المقال لتعرف عن مواصفات هاتف فيفو y28، حيث يأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

المعالج: معالج Helio G85 ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر

سعة التخزين: ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

الكاميرا: تأتي بخلفية مزدوجة بدقة تبلغ 50+2 ميجابكسل وأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

حجم شاشة الهاتف 6.68 بوصة بدقة 720 × 1608 بكسل مع وجود فتحة صغيرة في الشاشة.

نظام التشغيل: أندرويد 14

البطارية: 6000 مللي أمبير

مميزات هاتفVivo Y28

تأتي الهاتف بعدة ميزات وسنلخصها لكم في النقاط التالية: