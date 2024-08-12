شوف راتبك الجديد بالزيادة .. المالية تعلن زيادة في الأجور بالمغرب 2024 بمبلغ 1000 درهم

كثير من المواطنين في المغرب يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن الزيادة في الأجور لعام 2024 من خلال الجريدة الرسمية والفئات المستفيدة، قد أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الأجور في الأيام الماضية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم تحديد مواعيد تطبيقها على القطاعات الحكومية والخاصة، لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على التفاصيل في الجمل التالية.

الزيادة في الأجور بالمغرب 2024

كشفت الحكومة المغربية، من خلال وزارة المالية، عن زيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف تلبية رغبة الشعب المغربي في رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب. أعلنت الحكومة أن الزيادة في الأجور ستكون على النحو التالي:

زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي في المغرب بمبلغ 1000 درهم قد تم الاعتماد على تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين، حيث ستكون الدفعة الأولى في يوليو 2024، والدفعة الثانية في يوليو 2025.

ستكون الزيادة المقررة في القطاع الخاص بنسبة 10٪ من الراتب الإجمالي، وسيتم تطبيقها على مرحلتين، حيث سيتم زيادة 5٪ اعتبارًا من يناير 2025 وزيادة 5٪ أخرى اعتبارًا من يناير 2026.

كيفية حساب زيادة الأجور في المغرب

قامت الحكومة المغربية باتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الضغوط المالية على الموظفين، مثل خفض الضرائب على الرواتب، مما يسمح لهم بالحصول على مكافآت تصل إلى 400 درهم مغربي، لحساب زيادة الأجور في المغرب، هناك عدة شروط ومعايير يجب توخيها ومراعاتها:

تحدد الأجر الأساسي بناءً على وضع الموظف في القطاع العام الإداري.

المزايا العائلية: تمنح كجزء من الراتب الشامل.

المنح: تشمل المكافآت والمزايا الأخرى.

تم زيادة الرواتب بنسبة 5.6% خلال الفترة الأخيرةبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة المغربية خفض الحد الأدنى للأجور كل سنتين، وهذا الإجراء سيطبق على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، أعلنت الحكومة المغربية أنها ستبدأ في تنفيذ إجراءات زيادة الأجور في كلا القطاعين ،من المتوقع زيادة جميع الرواتب بمبلغ 1000 درهم مغربي، مع التزام بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم مغربي.