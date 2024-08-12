كم مبلغ العادة السنوية.. خطوات الاستعلام عن مبلغ العائد السنوي للمتوفى عبر موقع mof.gov.sa

الاستعلام عن قيمة العائد السنوي للمتوفى لعام 1446 ترتفع عمليات البحث فى ظل الانتشار الفيروسى للاخبار الواردة حول زيادة صرف العوائد السنوية التى تصل الى 20 بالمئة أوضحت وزارة المالية أن عملية الصرف فى موعدها كما هو محدد على أن تصرف العوائد على 3 دفعات من أجل دعم الاسرة المحتاجة فى المملكة وتحسين مستوى حياتهم.

قيمة العائد السنوي للمتوفى لعام 1446.

ومن جانبها قالت وزارة المالية السعودية ان سوف يتم إرسال رسائل نصية إلى الحسابات البنكية للمستفيدين حيث سوف يتم تسليمهم المبالغ الخاصة بهم بداية من شهر محرم وحتى شهر جمادى الأولى وذلك وفقاأ لما تم تحديدة فى الجدول الزمني من قبل وزارة المالية.

الاستعلام عن العوائد السنوية للمتوفي

وأكدت وزارة المالية أنه لا توجد صحة للأخبار المتداولة حول الزيادة. مبلغ العائد السنوي وأكدت على نفي هذا الخبر، وذكرت أن هذه المعلومات ليست سوى شائعات، بالإضافة إلى أنها أوضحت أن المبلغ المستحق سنويًا سيُودع دون أي زيادة.

استعلام وزارة المالية برقم الهوية للشخص المتوفى.

ومن الجدير بالاشارة الى ان من يرغب فى الاستعلام عن العائد السنوى 1446 للمتوفى يستطيع الشخص القيام بذلك من خلال الخطوات التى قمنا بشرحها وهى على النحو التالى :-

تسجيل الدخول الى رابط الموقع الرسمي لوزارة المالية .

قم باختيار علامة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك خدمات الافراد

يتم الضغط على كلمة طلب معلومات حول العوائد السنوية

يتم إدخال جميع المعلومات اللازمة في الحقول المخصصة،

وقد أوضحت الوزارة الى أن من لم يقوم بالتقديم خلال تلك الفترة لا يحق له المطالبة بصرف العائد السنوى حيث يتم توزيع العوائد السنوية للمتوفى بين الورثة المستحقين بشكل متساوى.