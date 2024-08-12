منحة الحقيبة المدرسية 1446 متى موعد صرفها وماهو مبلغ المنحة وشروط الحصول عليها

هناك أرتفاع فى عمليات البحث بين المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن متى صرف منحة الحقيبة المدرسية 1446، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي حيث تعبتر هذه المنحة واحدة من أهم برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية للفئات الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود ومن جانبها أوضحت وازرة الموارد البشرية أن هناك شروط يجب أن تتوفر فى الطالب من أجل الاستفادة من منحة الحقيبة المدرسية.

موعد صرف منحة الحقيبة المدرسية 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن موعد صرف منحة الحقيبة المدرسية والتى تعتبر من الامور التى يهتم بها كل ولى أمر من أجل تغطية الاحتياجات المدرسية ومن المتوقع أن تكون قبل بداية العام الدراسى الجديد 1446 ويتم تقسيم المنحة الى 3 دفعات بمواقع 60 ريال لكل دفعة بأجمالى مبلغ 240 ريال سعودى للطالب الواحد .

شروط استحقاق منحة الحقيبة المدرسية 1446

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على المنحة وهى على النحو التالى

يجب ان يكون لديه الجنسية السعودية.

أن يقيم فى المملكة بشكل دائم

أن لا يزيد العمر عن 18 عام و أن لا يقل عن 6 سنوات

الدراسة فى أحد المدارس السعودية الحكومية

أن يتحلى الطالب بالأخلاق الحميدة والسلوك الجيد سواء داخل المدرسة أو خارجها.

يلتزم بالحضور إلى المدرسة وأن يكون متفوقًا في تحصيله الدراسي وأن يستجيب للمعلمين .

أن يكون ولي أمر الطالب مشمولًا بالضمان الاجتماعي المطور

وتعتبر المنحة من أهم المنح التى يتم توجيها الى فئة مهمة وهى فئة الطلاب من أجل دعمهم فى بداية مشوارهم الدراسى .