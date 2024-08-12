تنسيق الجامعات 2025 ماهى مؤشرات القبول بكليات الطب والهندسة والشعبة الأدبية

s.m تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تنسيق الجامعات 2025 ماهى مؤشرات القبول بكليات الطب والهندسة والشعبة الأدبية

بدأ الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بالبحث عن مؤشرات التنسيق الجامعي استعداداً لخوض مرحلة التنسيق والانتقال إلى المرحلة الجامعية ومن أجل ذلك سوف نعمل على توضيح كافة التفاصيل والمؤشرات الخاصة بتنسيق طلاب الشعب العلمية والرياضية وكذلك الادبية فى المرحلة الاولى والحد الادنى المتاح للقبول فى كل شعبة وذلك بناء على مجموع كل طالب بالثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

وفقًا للإحصائيات الشاملة لنتائج الثانوية العامة لعام 2024 تم ملاحظة زيادة في نسبة النجاح العامة حيث بلغت هذه النسبة 81.3% مما يشير إلى أنه قد يرتفع التنسيق هذا العام مقارنة بالعام السابق ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة فى درجات القبول فى التنسيق فنسبة الحاصلين على 95 بالمئة سجلت زيادة بنسبة 0.39% التي كانت في العام الماضي.

موعد تنسيق الجامعات 2025

ومن الجدير بالاشار الى أن عملية تسجيل تنسيق الكليات بدءت بالفعل بعد أعلان النتائج وفقأ لما جاء من قرارات من وزارة التعليم العالى حيث يتم اختيار الرغبات بشكل الكترونى ويتم تقسيم التنسيق الى 3 مراحل وفقا لمجموع كل مرحلة .

رابط التنسيق الإلكتروني

هذا وقد تم تفعيل رابط التنسيق الالكترونى منذ ساعات قليلة ويستطيع الان الطلبة من اختيار الرغبات الخاصة بهم بعد أدخال بياناتهم الخاصة بالتنسيق ومن المتوقع أن يكون هناك وقت كافى من أجل تحديد وأختيار الرغبات حتى يستطيع كل طالب من أختيار الرغبات الخاصة به.

مؤشرات القبول فى الجامعات 2025

ويوضح لنا الجدول كافة التفاصيل الخاصة بمؤشرات القبول فى الكليات على مستوى الشعب الثلاث وهى على النحو التالى

الفئةالكليةالجامعةالحد الأدنى للتنسيق
علمي علومكلية الطبجامعة القاهرة94%
كلية الطبجامعة دمياط91%
كلية الطبجامعة أسيوط92%
كلية الطبجامعة عين شمس93.5%
كلية الطبجامعة بنها91%
علمي رياضةكلية الهندسةجامعة القاهرة86%
كلية الهندسةجامعة المنصورة85%
كلية الهندسةجامعة دمياط85%
كلية الهندسةجامعة عين شمس86%
كلية الهندسةجامعة الإسكندرية85%
كلية الهندسةجامعة طنطا84%
كلية الهندسةجامعة كفر الشيخ83%
أدبيكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةجامعة القاهرة366.5 درجة
كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةجامعة بني سويف354.5 درجة
كلية الإعلامجامعة القاهرة355 درجة
كلية ألسنجامعة كفر الشيخ368 درجة
كلية ألسنجامعة قناة السويس356.5 درجة
كلية ألسنجامعة عين شمس355 درجة
كلية ألسنجامعة جنوب الوادي350 درجة
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