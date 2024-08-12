تنسيق الجامعات 2025 ماهى مؤشرات القبول بكليات الطب والهندسة والشعبة الأدبية

بدأ الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بالبحث عن مؤشرات التنسيق الجامعي استعداداً لخوض مرحلة التنسيق والانتقال إلى المرحلة الجامعية ومن أجل ذلك سوف نعمل على توضيح كافة التفاصيل والمؤشرات الخاصة بتنسيق طلاب الشعب العلمية والرياضية وكذلك الادبية فى المرحلة الاولى والحد الادنى المتاح للقبول فى كل شعبة وذلك بناء على مجموع كل طالب بالثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

وفقًا للإحصائيات الشاملة لنتائج الثانوية العامة لعام 2024 تم ملاحظة زيادة في نسبة النجاح العامة حيث بلغت هذه النسبة 81.3% مما يشير إلى أنه قد يرتفع التنسيق هذا العام مقارنة بالعام السابق ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة فى درجات القبول فى التنسيق فنسبة الحاصلين على 95 بالمئة سجلت زيادة بنسبة 0.39% التي كانت في العام الماضي.

موعد تنسيق الجامعات 2025

ومن الجدير بالاشار الى أن عملية تسجيل تنسيق الكليات بدءت بالفعل بعد أعلان النتائج وفقأ لما جاء من قرارات من وزارة التعليم العالى حيث يتم اختيار الرغبات بشكل الكترونى ويتم تقسيم التنسيق الى 3 مراحل وفقا لمجموع كل مرحلة .

رابط التنسيق الإلكتروني

هذا وقد تم تفعيل رابط التنسيق الالكترونى منذ ساعات قليلة ويستطيع الان الطلبة من اختيار الرغبات الخاصة بهم بعد أدخال بياناتهم الخاصة بالتنسيق ومن المتوقع أن يكون هناك وقت كافى من أجل تحديد وأختيار الرغبات حتى يستطيع كل طالب من أختيار الرغبات الخاصة به.

مؤشرات القبول فى الجامعات 2025

ويوضح لنا الجدول كافة التفاصيل الخاصة بمؤشرات القبول فى الكليات على مستوى الشعب الثلاث وهى على النحو التالى