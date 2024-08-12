بأحدث التقنيات وبمجموعة متقدمة من الميزات .. رسمياااا موعد نزول ايفون 16 في الأسواق بمزايا مبهرة لمستخدمينه

موعد نزول ايفون 16، أعلنت شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين عن هاتف ايفون ١٦ الجديد بمميزاته الجديدة وموعد إصداره، ينتظر العديد من المستخدمين هذا الهاتف لتجربة ميزاته الجديدة وسنوضح موعد إصداره وأهم مميزاته.

موعد نزول ايفون iphone 16

من المتوقع أن تكشف شركة أبل، العملاقة في مجال التكنولوجيا، عن سلسلة هواتف iPhone 16 في شهر سبتمبر 2024 خلال مؤتمرها السنوي الذي يُعقد كل عام ويعلن فيه عن منتجاتها الجديدة والمنتظرة من قبل الجمهور العالمي.

مواصفات iPhone 16

من المتوقع أن يتميز هاتف ايفون 16 برو ماكس بأحدث التقنيات وبمجموعة متقدمة من الميزات، ووفقًا للمعلومات المسربة في الفترة السابقة، إليك أهم مواصفات الهاتف المنتظر: