بأحدث التقنيات وبمجموعة متقدمة من الميزات .. رسمياااا موعد نزول ايفون 16 في الأسواق بمزايا مبهرة لمستخدمينه

موعد نزول ايفون 16، أعلنت شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين عن هاتف ايفون ١٦ الجديد بمميزاته الجديدة وموعد إصداره، ينتظر العديد من المستخدمين هذا الهاتف لتجربة ميزاته الجديدة وسنوضح موعد إصداره وأهم مميزاته.
موعد نزول ايفون iphone 16
من المتوقع أن تكشف شركة أبل، العملاقة في مجال التكنولوجيا، عن سلسلة هواتف iPhone 16 في شهر سبتمبر 2024 خلال مؤتمرها السنوي الذي يُعقد كل عام ويعلن فيه عن منتجاتها الجديدة والمنتظرة من قبل الجمهور العالمي.
مواصفات iPhone 16
من المتوقع أن يتميز هاتف ايفون 16 برو ماكس بأحدث التقنيات وبمجموعة متقدمة من الميزات، ووفقًا للمعلومات المسربة في الفترة السابقة، إليك أهم مواصفات الهاتف المنتظر:
- شاشة LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة.
- من المتوقع أن يكون معدل تحديث الشاشة حوالي 120 هرتز، مما يعزز تجربة العرض.
- بالإضافة إلى ذلك، يأتي مزودًا بمعالج A18 Pro سداسي النواة، الذي يضمن أداءً عاليًا وكفاءة متقدمة.
- يحتوي أيضًا على طبقة واقية من السيراميك Shield التي تقلل من فرصة تعرضه للخدوش.
- يضم أيضا ثلاث كاميرات خلفية بدقات متنوعة وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.
- بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بدعم بطارية ليثيوم أيون بسعة 4422 مللي أمبير في الساعة، مما يتيح لها عمر بطارية طويل.
- تم تجهيزه أيضًا بمجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك
- مستشعر التسارع.
- مزود بمستشعر القرب.
- جيروسكوب.
- بوصلة.
- مقياس الضغط الجوي.
- يعمل مع iOS 18.
- كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، بعد بؤري 26 مم (عريض)، ببكسل بؤري ثنائي التعقيب PDAF، ومستشعر إزاحة OIS بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، بعد بؤري 13 مم، تدعم التصوير بزاوية عريضة للغاية 120 درجة.
- دقة الصورة
- مصباح LED ثنائي اللون، تقنية HDR (للصور الشخصية والبانورامية)
- كاميرا ثانوية.
- كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، بعرض 23 مم، بحجم 1/3.6 بوصة، تحديد تلقائي للتركيز بتقنية PDAF، تقنية تصوير ثلاثي الأبعاد ، HDR، وضع السينما بجودة 4K@30 إطارًا في الثانية، وضوح 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، وضحية بجودة 1080p@25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت الصورة البصرية بتقنية الجيرو EIS.
- خفة وزن الهاتف ومتنانته للحفاظ عليه.