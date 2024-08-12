هتقبض امتى؟ .. استعلم الآن عن موعد صرف المتقاعدين بالمغرب 2024 وراتبك الجديد

تأكيدًا على اهتمام الحكومة المغربية بدعم المتقاعدين ومساعدتهم على التغلب على التحديات الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية عن زيادة في المعاشات المقدمة لمتقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد حتى عام 2024 بنسبة تصل إلى 5%، تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف الحياة والتضخم الاقتصادي المتصاعد.

صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

أوضح صندوق الإيداع والتدبير في المغرب أن مواعيد صرف معاشات التقاعد تكون بين 15 و26 من كل شهر، ما لم يتم الإعلان عن تأجيل أو تقديم الصرف من قبل الصندوق، يختلف مبلغ معاش التقاعد في المغرب بين المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن الحكومة تسعى لضمان حياة كريمة للمستحقين خلال فترة التقاعد، بعد تزايد الضغوط لزيادة المعاشات، قررت الحكومة مناقشة هذا الأمر، وإلى الآن لم تصدر قرارات رسمية بشأن زيادة معاشات التقاعد في المغرب.

كيفية الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في المغرب

توفر وزارة المالية المغربية خدمة الاستعلام عن معاشات المتقاعدين بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي، لتسهيل عملية الاستعلام للمواطنين. نقدم هنا تفاصيل الخطوات المطلوبة.