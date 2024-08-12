هتجيلك كلية ايه؟ .. تنسيق المرحلة الاولي 2024-2025 لجميع الشعب .. اختار كليتك حسب مجموعك

مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للتسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات وتحديد موعد فتح باب التسجيل، بدأ الطلاب بالبحث بشكل متزايد عن رابط التسجيل لاختيار الكليات للعام الدراسي 2024، تم استخدام محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي للعثور على خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024.
توقعات تنسيق الكليات للمرحله الاولى علمي وادبي
يتسائل طلاب الثانوية العامة عن توقعات التنسيق للمرحلة الأولى من الشعبة الأدبية، وتبين التوقعات لعام 2024 على الشكل التالي:
- تبدأ كلية الاعلام من نسبه 75%.
- تبدأ كلية الآثار بنسبة 70%.
- تبدأ كلية الالسن من نسبة 65%.
- كلية الحقوق تأتي بنسبة 65%.
- تأتي كليه التربيه بنسبة 70%.
- كلية الآداب تأتي بنسبة 70%.
- أما كلية سياسة واقتصاد تأتي بنسبة 80%.
- كليه السياحه والفنادق تأتي بنسبة 55%.
- كليه التجاره تكون بنسبة 60%.
- طب سوهاج 387.5.
- هندسة بترول و تعدين السويس 386
- طب دمياط 383طب المنصورة 382.5
- طب الزقازيق 382.5
- طب فاقوس 381.5
- طب أسيوط 381
- طب الإسكندرية 381
- طب أسنان جنوب الوادي 380.5
- طب جنوب الوادي 380
- طب كفر الشيخ 379.5
- طب طنطا 379.5
- طب القاهرة 379
- طب الاقصر 379
- طب المنيا 377.5
- طب بور سعيد 377.5
- طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
- طب أسنان السويس 373
- طب أسنان بني سويف 373
- طب أسنان الفيوم 373
- صيدلة سوهاج 372.5
- علاج طبيعي كفر الشيخ 372
- علاج طبيعي بورسعيد 371.5
- علاج طبيعي بنها 371
- علاج طبيعي جنوب الوادي 371
- صيدلة جنوب الوادي 370.5
- علاج طبيعي قناة السويس 370.5
خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى
- يجب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل في المرحلة الأولى من التنسيق. يمكنك الدخول من هنا.
- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2024.
- اختر تسجيل الرغبات.
- اختر جهة حصولك على الشهادة (مدارس الثانوية العامة 2024 أو مدارس التكنولوجيا Stem، أو مدارس النيل، أو مدارس البعثة المصرية بالسودان).
- أدخل الرقم السري ورقم الجلوس وفقًا لمرحلتك.
- أدخل الرقم التأكيدي.
- انقر على الخطوة التالية لتظهر أمامك إحدى الشاشتين التاليتين:
- في حال تقديمك لرغباتك سابقًا، ستظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة مسبقًا.
- إذا كنت تتقدم للمرة الأولى، ستظهر لك شاشة تعرض البيانات الأساسية المطلوبة.
- سجل 75 رغبة ورتبها بطريقة تعتبر مناسبة وتلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.
- يرجى التحقق من معلوماتك الأساسية ثم النقر على الخطوة التالية. إذا كان هناك أي خطأ غير قابل للتعديل، فيرجى الاتصال بمكتب التنسيق.