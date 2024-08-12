هتجيلك كلية ايه؟ .. تنسيق المرحلة الاولي 2024-2025 لجميع الشعب .. اختار كليتك حسب مجموعك

مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للتسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات وتحديد موعد فتح باب التسجيل، بدأ الطلاب بالبحث بشكل متزايد عن رابط التسجيل لاختيار الكليات للعام الدراسي 2024، تم استخدام محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي للعثور على خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024.

توقعات تنسيق الكليات للمرحله الاولى علمي وادبي

يتسائل طلاب الثانوية العامة عن توقعات التنسيق للمرحلة الأولى من الشعبة الأدبية، وتبين التوقعات لعام 2024 على الشكل التالي:

تبدأ كلية الاعلام من نسبه 75%.

تبدأ كلية الآثار بنسبة 70%.

تبدأ كلية الالسن من نسبة 65%.

كلية الحقوق تأتي بنسبة 65%.

تأتي كليه التربيه بنسبة 70%.

كلية الآداب تأتي بنسبة 70%.

أما كلية سياسة واقتصاد تأتي بنسبة 80%.

كليه السياحه والفنادق تأتي بنسبة 55%.

كليه التجاره تكون بنسبة 60%.

طب سوهاج 387.5.

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 383طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى