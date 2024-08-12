بزيادة 15٪ لجميع المستحقين .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024؟ .. هتقبض كام الشهر ده؟

يتحدث الناس بكثرة، وخاصة في الظروف الراهنة، عن موضوع المعاشات لمعرفة آخر الأخبار حيث تُعتبر المعاشات أساسية بالنسبة للكثير من المواطنين، يتم صرف هذه المعاشات لحوالي 11.5 مليون مواطن بشكل شهري، وذلك ليتمكنوا من مواكبة التطورات والقدرة الشرائية التي تحدث في تلك الفترة، سوف نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري إجابات على استفساراتكم حول زيادات المعاشات ومواعيد الصرف للشهر القادم، توضح الإجابات ما إذا كانت هناك زيادة جديدة في المعاشات، ويبدو أن الزيادة بلغت 15٪ لجميع المستحقين وقد صرفت للعديد من المصريين، أكدت الهيئة القومية صرف المعاشات بزيادة مقررة شهرياً.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

يتم صرف المعاشات للمستحقين شهرياً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 لجميع المواطنين في الأول من سبتمبر 2024، والذي يوافق 28 صفر 1446 يوم الأحد، لا توجد عطلات أو إجازات يومهذا بذلك سيتم الصرف في الموعد المحدد شهرياً، يجدر بالذكر أن صرف المعاشات في الشهر القادم سيتضمن زيادة مقدارها 15% والتي تم إقرارها في شهر مارس السابق لذا هذه الزيادة أتت ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى تحسين دخول الفئات الاجتماعية.

طرق الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع هيئة التأمينات

فتحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باب الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الاسم الشخصي عبر موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، بهدف تسهيل عملية صرف المعاش لأصحابه والمستحقين، ومن خلال هذا الاستعلام، يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة المعاش الشهري المقدر لهم: