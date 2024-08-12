“عدم الموت + ذخيرة لا نهائية” شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 للحصول على الأسلحة والسيارات

البحث قائم بشكل كبير جداً حول شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 تلك اللعبة التي استطاعت في الفترة الأخيرة أن تتربع على عرض الألعاب الإلكترونية نظراً لما فيها من مهمات مثيرة وممتعة، والجميع يسعى إلى زيادة المتعة عن طريق الشفرات التي تمكن اللاعب من الحصول على الذخيرة والصحة اللانهائية والأسلحة والسيارات والطائرات والدبابات وغيرها، ما يساعده على إنجاز كافة المهام في وقت أسرع، إليكم التفاصيل في هذا المقال.

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024

هناك العديد من شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 ولكن من أفضلها، هم:-

شفرة LXGIWYL للحصول على حزمة 1 من الأسلحة.

شفرة PROFESSIONALSKIT للحصول على حزمة 2 من الأسلحة.

وشفرة UZUMYMW لحزمة الأسلحة 3.

شفرة BAGUVIX للحصول على صحة لا نهائية.

وشفرة FULLCLIP للحصول على ذخيرة لا نهائية وبدون تلقين السلاح.

شفرة BRINGITON لجعل عدد 6 نجوم وتفعيل مطاردة الشرطة.

شفرة STICKLIKEGLUE لجعل مهارة اللاعب في قيادة السيارات عالية جداً.

وشفرة TURNDOWNTHEHEAT لجعل عدد النجوم 0 وإلغاء مطاردة الشرطة.

شفرة CPKTNWT ليتم تفجير كل السيارات الموجودة.

شفرة CELEBRITYSTATUS لجلب مركبة Romero.

أفضل 10 شفرات جاتا سان اندرس

إليكم مجموعة من أفضل شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 على الإطلاق:-