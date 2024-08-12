أحلى الأغاني مع لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 HD على نايلسات وعربسات.. Wanasah هتسلي الأطفال

أحمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
أحلى الأغاني مع لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 HD على نايلسات وعربسات.. Wanasah هتسلي الأطفال
تردد قناة وناسة الجديد 2024

خلال الإجازة الصيفية تحرص جميع الأمهات إلى تسلية الأطفال من خلال البرامج والأغاني والأناشيد المسلية والمفرحة وكذلك تسعى لتكون مفيدة لهم، ولذلك فالجميع يرغب في تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار من أجل تسلية الأطفال، حيث تُعد تلك القناة واحدة من أجمل وآمن القنوات على الأطفال والكبار حيث تقدم محتوى ملئ بالمتعة والمرح والتعليم، فتقوم تلك القناة على شخصية لولو الشطورة المحبوبة من جميع الأطفال والتي تشارك معهم يومها بالتفصيل في محتوى غير ممل على الإطلاق، ومع تغيير التردد فالجميع يرغب في معرفة الأحدث، وذلك ما سنقدمه من خلال السطور القادمة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

عادة ما يتم تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 كل فترة من أجل تحديث القناة من حيث المحتوى وجودة الصوت وجودة الصورة الخاصة بالمحتوى للقناة، وجاء التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات على النحو الآتي:-

القمر الصناعيالنايل سات
تردد القناة11430
معدل الترميز27500
معامل الاستقطابعامودي V
معامل تصحيح الخطأ5/6
جودة القناةHD

وتردد القناة على العرب سات، هو:

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • تردد القناة: 11270 أو 11470.
  • معدل الاستقطاب: أفقي h.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسة بيبي

قبل ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الرسيفر الخاص بك عليك أولاً التعرف على المميزات الخاصة بهذه القناة الرائعة، والتي تتمثل في:-

  • تقدم القناة محتوى مميز جداً للأطفال الصغار.
  • تقدم مجموعة من النصائح والقيم والأخلاق على شكل أغاني وأناشيد.
  • تعمل القناة بشكل مجاني تماماً.
  • تقدم المحتوى الخاص بها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
معلومات الكاتب
أحمد

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