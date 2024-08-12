“ننــشٌر” معدلات القبول الموحد 2024-2025 الاردن | | الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الأردنية للعام الجامعي الجديد

بحث متزايد من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المحافظات بالمملكة حول معدلات القبول الموحد 2024-2025 الاردن، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة “التوجيهي” منذ فترة قصيرة، وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح التقديم الموحد للجامعات الأردنية خلال الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 وحتى يوم 21 أغسطس 2024 وذلك لطلاب الثانوية الأردنيين الذين حصلوا على أكثر من 65%، ومع اقتراب هذا الموعد فالجميع يسعى إلى معرفة المعدلات الخاصة بهذا العام في جميع الجامعات المختلفة، وذلك ما سنستعرضه من خلال هذا المقال.

معدلات القبول الموحد 2024-2025 الاردن

من خلال السطور القادمة نستعرض معدلات القبول الموحد 2024-2025 الاردن في مختلف الجامعات، والآن نعرض الحدود الدنيا لجامعة مؤتة، والتي جاءت على النحو الآتي:-

دكتور في الطب: 96.65%.

هندسة مدنية: 85.8%.

الصيدلة: 94.55%.

هندسة الحاسوب: 89.9%.

هندسة عمارة: 92.3%.

التمريض: 91.7%.

علم الحاسوب: 88.75%.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي: 88.3%.

هندسة كهربائية – اتصالات: 82.65%

المحاسبة: 85.15%.

إدارة الأعمال: 85.8%.

الترجمة: 89.35%.

التربية الخاصة: 79.5%.

هندسة ميكانيكية: 84.3%.

اللغات الأوروبية: 85.4%.

التربية الرياضية: 71.75%.

الفقه وأصوله: 76.9%.

هندسة كيميائية: 89.4%.

معدلات القبول في جامعة آل البيت

وإليكم أيضاً معدلات القبول الموحد 2024-2025 الاردن في جامعة آل البيت لجميع التخصصات، كالآتي:-

الأمن السيبراني: 86.1%.

نظم المعلومات الحاسوبية: 82.65%.

التمريض: للذكور/ 89.05%، للإناث/ 89.1%.

هندسة مدنية: 80.65%.

علم الحاسوب: 88.1%.

هندسة العمارة: 85.3%.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي: 86.85%.

العلوم الطبية المخبرية: 88.55%.

المحاسبة: 89%.

إدارة الأعمال: 86.35%.

أصول الدين: 80.25%.

التسويق الرقمي: 90.15%.

هندسة العمارة: 85.3%.

هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة: 88.2%.

هندسة المساحة: 80.1%.

الكيمياء: 82.3%.

التربية الخاصة: 81.5%.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

دكتور في الطب: 97.45%.

الصيدلة: 95.65%.

هندسة الحاسوب: 93.75%.

هندسة طبية: 93.1%.

هندسة ميكانيكية: 88.4%.

هندسة مدنية: 88.7%.

علم الحاسوب وتطبيقاته: 94.55%.

إدارة الأعمال: 93.45%.

إدارة الفنادق: 87.15%.

المحاسبة: 95.65%.

الاقتصاد: 91.85%.

التربية الخاصة: 91.5%.

اللغة العربية وآدابها: 92.8%.

اللغة الإنجليزية وآدابها: 95.4%.

تربية الطفولة المبكرة إناث: 89%.

معلم التربية الفنية: 87.9%.

الأدب والدراسات الثقافية باللغة الإنجليزية: 94.25.

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024