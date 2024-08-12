«تــرقبوا» نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2024 كركوك ونينوى بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

ما زال البحث مستمر من جانب الطلاب وأولياء الأمور وبالتحديد طلاب محافظتي نينوى وكركوك حيث من المنتظر إعلان نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2024 في تلك المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتم الإعلان عن النتيجة من خلال مديرية التربية التابعة لكل محافظة بشكل منفصل، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات إجابات الطلبة والطالبات والتدقيق يتم رصد الدرجات ونشر الكشوفات الخاصة بالنتائج فوراً، حتى يطمأن كل طالب وطالبه وكذلك أولياء الأمور على درجات أبناءهم، فالدور الثاني يعتبر هو فرصة ثانية وأخيرة أمام جميع الطلاب من أجل النجاح في تِلك المرحلة الهامة ودخول المرحلة التعليمية المقبلة.

نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2024

على مدار الأيام القليلة الماضية تم الإعلان عن نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2024 في كل من (الرصافة 1و2و3 والكرخ 1و2و3 وديالي والنجف وصلاح الدين وواسط وأربيل ودهوك وبابل والأنبار وذي قار والقادسية وميسان والبصرة والمثنى وكربلاء)، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم الإعلان عن النتائج في باقي المحافظات (نينوى – كركوك)، ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المحافظات تُعلن عن النتائج من خلال موقع الوزارة وموقع نتائجنا الوزاري، والبعض الأخر يتم رفع الكشوفات في المدارس أو مديريات التربية ليتعين على الطلاب التوجه أو التواصل مع الإدارة من أجل الحصول على درجاتهم.

لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

يمكن استخراج نتائج سادس ابتدائي دور ثاني 2024 عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-