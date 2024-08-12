الأخضر وصل لكام؟.. سعر الدولار اليوم في العراق الأثنين 12 أغسطس 2024 وأسعاره في جميع بنوك العراق

شهدت الأسواق المالية في العراق اليوم تقلبات ملحوظة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية على الأداء المالي للسوق المحلية، ويعد سعر الدولار اليوم في العراق مؤشرا حيويا على الاستقرار الاقتصادي في العراق، حيث تتأثر الأسعار بالتغيرات في العرض والطلب بالإضافة إلى القرارات السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

سعر الدولار اليوم في العراق

تواجه الأسواق في سعر الدولار اليوم في العراق تحديات متعددة تشمل التضخم وتذبذب أسعار النفط العالمية والسياسات المالية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في تحديد اتجاهات السوق، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاثنين 12 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي (USD) الدينار العراقي (IQD) 1 دولار أمريكي 1,309.17 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

تعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي على تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز استقرار الدينار العراقي وضبط أسعار الصرف من خلال آليات عدة مثل التدخل في سوق العملات الأجنبية وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعر الدولار اليوم في البنوك كالآتي:

البنك سعر الصرف (دينار) بنك الرافدين 1320 مصرف بغداد 1310 مصرف بابل 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310 بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

مع استمرار التحولات الاقتصادية والسياسية في العراق والمنطقة يبقى سعر صرف الدولار موضوعا مهما للمراقبة، حيث يعكس حالة التوازن بين العوامل الاقتصادية المتنوعة والتحديات القائمة، ويتوقع أن يستمر تأثير الأحداث العالمية والتغيرات في أسعار النفط على السوق العراقية، مما يجعل متابعة تطورات سعر صرف الدولار أمرا ضروريا لفهم أعمق لحالة الاقتصاد الوطني.