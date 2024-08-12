الأخضر وصل لكام؟.. سعر الدولار اليوم في العراق الأثنين 12 أغسطس 2024 وأسعاره في جميع بنوك العراق

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف أخبار
الأخضر وصل لكام؟.. سعر الدولار اليوم في العراق الأثنين 12 أغسطس 2024 وأسعاره في جميع بنوك العراق
سعر الدولار اليوم في العراق 

شهدت الأسواق المالية في العراق اليوم تقلبات ملحوظة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية على الأداء المالي للسوق المحلية، ويعد سعر الدولار  اليوم في العراق مؤشرا حيويا على الاستقرار الاقتصادي في العراق، حيث تتأثر الأسعار بالتغيرات في العرض والطلب بالإضافة إلى القرارات السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

سعر الدولار اليوم في العراق

تواجه الأسواق في سعر الدولار اليوم في العراق تحديات متعددة تشمل التضخم وتذبذب أسعار النفط العالمية والسياسات المالية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تلعب دورا كبيرا في تحديد اتجاهات السوق، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاثنين 12 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي (USD)الدينار العراقي (IQD)
1 دولار أمريكي1,309.17 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

تعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي على تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز استقرار الدينار العراقي وضبط أسعار الصرف من خلال آليات عدة مثل التدخل في سوق العملات الأجنبية وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وسعر الدولار اليوم في البنوك كالآتي:

البنكسعر الصرف (دينار)
بنك الرافدين1320
مصرف بغداد1310
مصرف بابل1310
البنك الأهلي العراقي1310
بنك الائتمان العراقي1310
البنك التجاري العراقي1310
بنك الاستثمار العراقي1310
بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار1310

مع استمرار التحولات الاقتصادية والسياسية في العراق والمنطقة يبقى سعر صرف الدولار موضوعا مهما للمراقبة، حيث يعكس حالة التوازن بين العوامل الاقتصادية المتنوعة والتحديات القائمة، ويتوقع أن يستمر تأثير الأحداث العالمية والتغيرات في أسعار النفط على السوق العراقية، مما يجعل متابعة تطورات سعر صرف الدولار أمرا ضروريا لفهم أعمق لحالة الاقتصاد الوطني.

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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