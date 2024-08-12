معدلات القبول الموحد 2024 الجامعة الاردنية جميع التخصصات وخطوات التقديم لمرحلة البكالوريوس عبر admhec.gov.jo

منذ أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردنية وبدأ الطلاب وأولياء الأمور مباشرة في البحث عن معدلات القبول الموحد 2024 الجامعة الاردنية، من أجل التعرف على الحدود الدنيا للقبول في الجامعات بمختلف تخصصاتها، حيث تُعلن وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس 2024 ولمدة أسبوع بحيث ينتهي يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024 عند تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، وإليكم تفاصيل المعدلات خلال السطور القادمة.

معدلات القبول الموحد 2024 الجامعة الاردنية

نقدم لكم معدلات القبول الموحد 2024 الجامعة الاردنية والتي تكون على النحو الآتي:-

دكتور في الطب/ 98.55%.

دكتور في طب الأسنان/ 97.9%.

دكتور في الصيدلة/ 96.6%.

هندسة مدنية/ 94.2%.

هندسة ميكانيكية/ 95.75%.

هندسة عمارة/ 95.85%.

هندسة كهربائية/ 95.25%.

التمريض/ للذكور: 95.4%، للإناث: 94.15%.

الأمن السيبراني/ 95.75%.

العلاج الطبيعي/ 94.45%.

العلوم الحياتية/ 91.1%.

الفيزياء/ 89.55%.

علم الحاسوب/ 96.8%.

العلوم الطبية المختبرية/ 94.3%.

المحاسبة/ 97.15%.

الإدارة العامة/ 94.7%.

إدارة الأعمال/ 96.05%.

اللغة الفرنسية وآدابها/ 93.1%.

اقتصاد الأعمال/ 95.05%.

اللغة الإنجليزية وآدابها/ 98.45%.

التسويق/ 96.1%.

اللغتين الألمانية والإنجليزية/ 96.85%.

نظم المعلومات الإدارية/ 96.2%.

التمويل/ 95.1%.

الأراضي والمياه والبيئة/ 87%.

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية/ 83.85%.

الذكاء الاصطناعي/ 96.3%.

الرياضيات/ 92.75%.

أنظمة المعلومات الحاسوبية/ 95.33%.

هندسة الميكاترونكس/ 95.5%.

تقديم طلب التحاق لمرحلة البكالوريوس 2024-2025

بعدما تعرفنا على معدلات القبول الموحد 2024 الجامعة الاردنية نقدم لكم بالخطوات الصحيحة اللازمة لتقديم طلب الالتحاق للعام الجامعي 2025/2024 لتطبيقها فور فتح التقديم يوم الأربعاء القادم، وهي كالآتي:-