ينخفض تدريجيا.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأثنين الموافق 12 أغسطس 2024 وسعر 100 دولار في العراق

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، يظل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم موضوعا حيويا يثير اهتمام الكثيرين في العراق وخارجه، ويلعب هذا السعر دورا محوريا في الحياة اليومية، حيث يؤثر على الأسعار المحلية للسلع والخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطن العراقي، وتقلبات سعر الصرف يعكس الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها البلد ويعكس التأثيرات العالمية مثل تغيرات أسعار النفط والأزمات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للدول الكبرى.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تتفاوت معدلات الصرف يوميا بناء على عدة عوامل منها العرض والطلب في السوق المحلي والتدخلات المحتملة من قبل البنك المركزي العراقي لضبط الأسواق المالية، يظل تتبع سعر الدولار مقابل الدينار العراق اليوم أمرا ضروريا للمستثمرين والتجار لفهم تأثيراتها واتخاذ القرارات المالية المناسبة، وسعر 100 دولار المتوقعة اليوم الاثنين 12 اغسطس كالتالي:

سجل سعر صرف الـ 100 دولار أمريكي في عملية البيع النقدي: 130,500 دينار عراقي، مما يعكس حركة في السوق المحلية تستجيب للعرض والطلب ضمن نطاق البيع النقدي التقليدي.

أما بالنسبة لبيع المبالغ المتعلقة بالاعتمادات للبطاقات الإلكترونية، فقد بلغ سعر صرف الـ 100 دولار أمريكي: 131,000 دينار عراقي.

هذا السعر يعكس ديناميكيات مختلفة تتعلق بتوفير السيولة الإلكترونية والاعتماد على القنوات المصرفية الحديثة لتلبية احتياجات المستهلكين والشركات.

وفيما يتعلق بعمليات بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج، فقد استقر سعر صرف الـ 100 دولار أمريكي: 131,000 دينار عراقي.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البورصة

خلال تعاملات اليوم سجلت السوق الموازية العراقية استقرارا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مما يعكس حالة من التوازن في حركة التداولات النقدية مقارنة بمستويات نهاية تعاملات يوم أمس، هذا الاستقرار يعكس قدرة السوق على الحفاظ على توازنها بين العرض والطلب، والأسعار كالتالي: