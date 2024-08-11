كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي الرسمية

موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يعد من أكثر مواضيع البحث الشائعة خلال الفترة الأخيرة في العراق، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تدعم المواطنين وتلبي احتياجاتهم ويساعدهم على تخطي الظروف السيئة التي تمر البلاد، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم كافة الخدمات للمستحقين للرعاية التي تعينهم على تحسين المستوى المعيشي لهم.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يقوم معظم المواطنين بالبحث كثيرًا عن موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، ليتمكنوا من معرفة الاسماء المشمولة بالرعاية في الوجبة الأخيرة، حيث بينت الوزارة أنه يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية والتمكن من معرفة حالة قبولك من عدمه، ويتم ذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم في البداية بالدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

ثم قم بعد ذلك بالنقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك قم بتحديد رقم الوجبة.

ثم قم بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية.

ثم من بعدها قم بتحديد المحافظة التي تقيم فيها.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وبعد أن قمنا بتوضيح موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، نبين لكم الآن بعض الشروط الواجب توافرها في المستحقين والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي كالتالي:

يجب على المواطن أن تكون جنسيته عراقي ومقيم بها دائمًا.

يجب أن يكون المواطن من ضمن أصحاب الدخل المنخفض.

يجب ألا يكون لدى المواطن أي ممتلكات خاصة مثل الأراضي والعقارات باسمه.

يجب ألا يمتلك المتقدم أصول غالية الثمن.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

بسبب الغلاء المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة أعلنت الوزارة عن بعض الفئات المستهدفة من برنامج الرعاية الاجتماعية وهي كالآتي: