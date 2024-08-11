Curulus Osman 6 تابع موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من المواعيد التي ينتظرها الجمهور الواسع لهذا المسلسل التركي الضخم، حيث بدأ الجماهير منذ عدة سنوات في متابعة مسلسل المؤسس أرطغرل، الذي استطاع أن يضع حجر الأساس في الدولة العثمانية، والتي اتسعت حدودها في القرن الثامن عشر وكان لها تأثير كبير على باقي دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية في ذلك الوقت، وبعد إنتهاء الموسم الخامس بات الجمهور يحلم ببداية الجزء السادس، لمتابعة ما بقي من تاريخ هذه الدولة التي تعد من أضخم الدول عبر تاريخ العالم.

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس هو الشغل الشاغل للشركة المنتجة للمسلسل، حيث تبذل الشركة قصارى جهودها للعمل على البدء في العرض في أسرع وقت ممكن، نظرًا للإقبال المكثف من الجماهير على الموسم القادم، وتم هذا بالتعاون مع جميع الأبطال الذين نجحوا في إقناع الجمهور بأدوارهم، حيث المشاعر الصادقة والأداء الاحترافي والإخلاص في العمل، ومن المنتظر أن يبدأ عرض الحلقات الأولى من الموسم السادس في شهر سبتمبر 2025، وفقًا للإعلان الذي عرضته شركة الإنتاج وبالتالي يعاود الجمهور الالتفاف أمام الشاشات في مواعيد البث الأسبوعية التي اعتادوا عليها، حيث يتم عرض الحلقات الأربعاء من كل أسبوع وبالتحديد في الثامنة مساءً، مع العلم أنه يتم معاودة بث الحلقة يوم الخميس على نفس القناة.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

كما ذكرنا موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس علينا تذكرة الجمهور بالقنوات الناقلة لهذا العمل، حيث تعد قناة ATV التركية أولى القنوات التي تبث الحلقات ويكون البث باللغة التركية، في حيث يتم نقل الحلقات كذلك على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية بعد تنفيذ عملية الدبلجة، ويمكن تحميل القناة الموجودة عبر نايل سات على التردد التالي: