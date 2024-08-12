رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 فور صدورها

تشهد محركات البحث في الوقت الحالي زيادة واضحة في عدد العراقيين الباحثين عن روابط لمعرفة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، التي تعد أحد البرامج الداعمة المهمة التي تقدمها الحكومة العراقية، و يسعى العديد من المواطنين العراقيين لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأشخاص المستفيدين من هذه الرعاية، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقديم الدعم للمواطنين في بعض المحافظات، مع الإشارة إلى أنه سيتم الكشف عن قائمة بباقي المستحقين قريبًا على موقع الوزارة ومنصة مظلتي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

البحث عن أسماء الأفراد الذين تم اختيارهم للوجبة الأخيرة لعام 2024 يتم عن طريق الاستعلام عنهم عبر منصة مظلتي .

يجب على المواطنين العراقيين اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب على المتقدم انشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في منصة مظلتي

يجب إدخال جميع البيانات الشخصية، واختيار ا لرعاية الاجتماعية كالخيار الأخير.

ادخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم، والاستفسار عن الاسم الكامل للشخص في الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وضعت شروطًا لحصول الفئات المستهدفة، مثل الفقراء وغير المحتملين، على المساعدة, وهي كالآتي: