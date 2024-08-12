اغاني مميزة للأطفال 24 ساعة.. عند استقبال تردد قناة عمو يزيد الجزائرية

العديد من الأهالي يبحثون عن تردد قناة عمو يزيد التي تعد ضمن أولوياتهم، وتُقدم القناة هذه خيارات ترفيهية وتعليمية متنوعة للأطفال، وتساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد الأطفال في استثمار وقتهم الفارغ، ويمكن الحصول على تردد القناة للضبط ومتابعة البرامج المعروضة عليها من خلال ما نعرضه فى هذه السطور.

تردد قناة عمو يزيد

يعد تردد قناة عمو يزيد من القنوات الجميلة التي يتم البحث عنها باستمرار بسبب حرص الآباء والأمهات على مشاهدة أطفالهم لبرامجها المميزة، وهي متاحة على القمر الصناعي نايل سات، وترددها هو:

تردد قناة عمو يزيد على النايل سات

التردد هو10921:

الإستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

المحتوي الذي تقدمه قناة عمو يزيد

القناة الجزائرية عمو يزيد تقوم ببث برامجها على مدي الأربع والعشرين ساعة و تتميز بالعديد من السمات البارزة، منها:

تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال.

تتنوع البرامج وتشمل مواضيع تعليمية وترفيهية متنوعة.

استقبال مجموعة مميزة من الفنانين والمعلمين الجزائريين.

مميزات قناة عمو يزيد

تتميز قناة عمو يزيد الجزائرية بعدد من الخصائص الفريدة، منها: