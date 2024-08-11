خلي طفلك يستمتع طول اليوم.. تعرف على تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات 

يبحث العديد من الآباء والأمهات على اختيار قنوات تلفزيونية مفيدة لأطفالهم، وقد تم التوصل الى تردد قناة وناسة التي تعتبر من أهم القنوات الخاصة بالأطفال في الفترة الحالية، ويتساءل البعض على التردد الجديد الخاص بالقناة سواء على النايل سات او العرب سات، سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تعد قناة وناسة من أكثر القنوات المفيدة للأطفال، حيث أنها تقدم محتوى مميز يساعد على تحسين سلوك الأطفال بشكل كبير، وقد تم التوضيح بأنه تم تعديل التردد الخاص بالقناة على العرب سات كل ما عليك تسجيل بيانات التردد كالتالي:

اضبط التردد الخاص بالقناة : 11270.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يعتبر قمر العرب سات من أهم الأقمار الصناعية التي تعمل على عرض قنوات تلفزيونية مستقرة بشكل كبير، ويتساءل البعض على تردد قناة وناسة على النايل سات وهي كالتالي:

اضبط التردد الخاص بالقناة : 11430.

اضبط معدل الاستقطاب: عمودي.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت قناة وناسة على الرسيفر الخاص بك

بعد التعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة، يتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في تثبيت القناة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: