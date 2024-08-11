رابط admhec.gov.jo معدلات القبول الموحد الاردن 2024 في الجامعات الاردنية الهاشمية

معدلات القبول الموحد الاردن 2024 يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد أن أعلنت عنها وحدة التنسيق في وزارة التعليم العالي حيث تم الإعلان عن استقبال طلبات الدورة الأولى عبر الرابط الرسمي، ليتمكن الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بنسبة تتجاوز 65% من التسجيل في مختلف الكليات والجامعات التي يرغبون بها، وفي الفقرات التالية نوضح لكم خطوات التسجيل الإلكتروني والمزيد من التفاصيل.

معدلات القبول الموحد الاردن 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن معدلات القبول الموحد الاردن 2024، حيث أنها الجهة المسؤولة عن تطوير المنظومة التعليمية في المملكة الهاشمية، وتحرص الوزارة على توفير فرص متكافئة بين الطلاب للانضمام لمختلف الجامعات وضمان أن تكون العملية التعليمية الجامعية على مستوى عالي من الجودة، كما أتاحت الوزارة رابطًا إلكترونيًا رسميًا يساعد الطلاب على تقديم طلباتهم للانضمام بمختلف الجامعات بالمملكة الهاشمية للسنة الدراسية 2024/2025، بهدف تيسير عملية التسجيل عليهم.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد 2024

بعد الإعلان عن معدلات القبول الموحد الاردن 2024، قامت الوزارة بتوضيح الرابط الإلكتروني الموحد لاستقبال طلبات الطلاب بشكل إلكتروني، حيث يمكن للطلاب تقديم طلباتهم ودفع الرسوم المحددة عبر هذا رابط رسمي، ويمكن القيام بذلك بكل سهولة باتباع الخطوات التالية: