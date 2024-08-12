“الف مبروك”.. طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق الدور الثاني عبر البوابة الوزارية وموقع نتائجنا

بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الثاني أصبح البحث الآن على نتيجة الدور الثاني في جميع محافظات دولة العراق في تزايد، ولذلك هناك الكثير من التساؤلات على موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا بعض المواد في الدور الأول ولذلك قاموا بأداء امتحانات الدور الثاني، ولهذا سنتعرف على كيفية استخراج نتيجة الدور الثاني.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق وذلك يجعل الطلاب في حالة من القلق والتوتر، ولذلك سنتعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة ببيانات الطالب أو الطالبة من خلال الآتي:

لابد من زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية، وبعد ذلك يتم البحث عن خدمة الاستعلام عن النتيجة.

وبالخطوة التالية نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم رقم الجلوس والمحافظة، وبعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر “الاستعلام” وسوف تظهر النتيجة ويمكنك طباعة النتيجة بعد ذلك.

ومن الجدير بالذكر لا يمكن أن يتم الاستعلام عن النتائج إلا ببيانات الطلاب لضمان عدم الاطلاع عليها من قبل أي شخص آخر.

كيفية الاستعلام عن النتيجة من موقع نتائجنا

يمكننا الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق للطلبة والطالبات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من خال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي: