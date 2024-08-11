موعد الدخول المدرسي 2024 في المغرب والإجازات الرسمية بالتقويم الدراسي من وزارة التربية

يتساءل الكثير من المواطنين عن وقت موعد بدء الدراسة في مدارس المغرب، ولذلك قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالتصريح عن موعد بداية دخول المدرسة، وذلك من خلال منشور رسمي عبر موقعها الرسمي الذي أصدرته حديثا، فقد قامت الوزارة بالإعلان في منشورها أن شعار السنة الجديدة سيكون من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ومن المقرر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في اليوم الثاني من سبتمبر 2024.

موعد الدخول المدرسي في المغرب

لقد قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالتصريح عن موعد بداية دخول المدرسة لعام 2025 من خلال بيان رسمي عبر موقعها الالكتروني، حيث إنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة، ولقد قامت بتحذير كافة المعلمين والموظفين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحضير الجيد من أجل الدراسة والذي سيحمل شعار من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

أما عن موعد عودة الدراسة سيكون في الثاني من سبتمبر 2024 وذلك للموظفين بهيئة الإدارة التربوية وكذلك موظفي هيئة التفتيش والمراقبة، أما موعد العودة للمدارس بالنسبة لموظفي هيئة متصرفي التربية الوطنية سيكون في الثاني من سبتمبر 2024، وفي يوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر 2024 فهو عودة كلا من طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي وطلاب الثاني الثانوي والجذع المشترك للمدارس.

أما الصف الثالث والرابع الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والاول بكالوريا فموعد العودة يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر 2024، وفي يوم الجمعة الموافق السادس من سبتمبر 2024 فسيكون موعد بدء كلا من الصف الخامس والسادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني بكالوريا.

مواعيد الإجازات الرسمية للمدارس المغربية

الولد النبوي الشريف: إجازة المولد النبوي الشريف وهي في الثاني عشر والثالث عشر من ربيع الأول.