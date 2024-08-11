كم العمر المطلوب لاستخراج رخصة قيادة في السعودية؟ وشروطها وفق قانون إدارة المرور وأنواعها

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة قرار حصول من بلغ سن 13 عاما للحصول على رخصة المرور، ولكن قامت إدارة المرور بنفي تلك الشائعات وحددت السن القانوني المسموح به للحصول على الرخصة وهو أن يكون وصل إلى السن المطلوب وهو إتمام الثامن عشر عام مع استيفاء كافة الشروط وتحضير الأوراق المطلوبة والبيانات وتقديم طلب لتعلم القيادة في مدرسة القيادة، كما يمكن لمن هم في سن السابع عشر عام التقديم على طلب الحصول على الرخصة ولكنها مؤقتة.

شروط إصدار رخصة القيادة لأول مرة

يمكننا التعرف على شروط إصدار رخصة القيادة لأول مرة من خلال الآتي:

إتمام الفرد الذي يريد استخراج الرخصة لسن السابع عشر عاما.

على المتقدم الخضوع للفحص الطبي.

أن لا يكون لدية أي إعاقة جسدية مثبتة في تقريره.

إحضار 6 صورة شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء.

أن تكون الصورة الشخصية بالزي السعودي.

على صاحب الصورة ألا يكون يرتدي عدسات أو نظارات.

إحضار نموذج موافقة من ولي الأمر على التصريح.

إرفاق صورة من الهوية وبعد ذلك إرسال الطلب لمدرسة القيادة لإكمال باقي الإجراءات

في حالة ارتكاب ثلاث مخالفات سيتم سحب الرخصة وإلغائها.

في حالة كان المقدم في السابع عشر يتم تبديل التصريح المؤقت برخصة قيادة رسمية.

إذا لم يقم الشخص بتغير التصريح من مؤقت إلى دائم بعد مرور عام سيكون عليه تنفيذ الإجراءات مرة أخرى.

أنواع رخص القيادة في السعودية

رخصة القيادة الخاصة: وهي الرخصة التي يحصل عليها اصحاب السيارات الخاصة.

رخصة مؤقتة: يتم إعطائها للمواطنين في الدولة والوافدين.

رخصة أشغال عامة: هي التي تحدد نوع السيارة المستخدمة في النقل.

رخصة العمومية: تعطي بشكل عام للوافدين للملكة.

شروط إصدار رخصة قيادة في السعودية

يمكننا التعرف على الشروط اللازم توافرها لإصدار رخصة قيادة في السعودية من خلال الآتي: