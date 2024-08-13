لولو الحلوة مافي مثلك يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد  2024 Wanasah TV 

قناة وناسة تعتبر من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي تهتم بتقديم محتوى تفاعلي وتعليمي يثري خيال الصغار ويحفز قدراتهم الإبداعية إذ تلعب الأناشيد والأغاني التفاعلية دورا محوريا في جذب انتباه الأطفال وذلك من خلال تقديم محتوى يعبر عن أحلامهم وتطلعاتهم بطريقة سهلة ومحبة إليهم التردد الجديد للقناة يعكس التزامها بتطوير وتحديث محتواها لتبقى دائما في مقدمة الخيارات المفضلة لدى الأسر حيث تمزج بين الترفيه والتعليم لتقديم برامج تثقيفية وتفاعلية تلائم مختلف الأعمار مما يجعلها وجهة رئيسية للأهل الذين يبحثون عن محتوى هادف وممتع لأطفالهم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

كما تتواجد القناة أيضا على قمر العرب سات بالتردد التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

مميزات قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة تقدم مجموعة من المميزات التي تجعلها مميزة بين القنوات المخصصة للأطفال وتساهم في جذب اهتمام الأطفال والأسر على حد سواء إليك أبرز مميزات القناة: