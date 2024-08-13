لولو الحلوة مافي مثلك يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد  2024 Wanasah TV 

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو الحلوة مافي مثلك يا لولو.. تردد قناة وناسة الجديد  2024 Wanasah TV 

قناة وناسة تعتبر من أبرز القنوات المخصصة للأطفال التي تهتم بتقديم محتوى تفاعلي وتعليمي يثري خيال الصغار ويحفز قدراتهم الإبداعية إذ تلعب الأناشيد والأغاني التفاعلية دورا محوريا في جذب انتباه الأطفال وذلك من خلال تقديم محتوى يعبر عن أحلامهم وتطلعاتهم بطريقة سهلة ومحبة إليهم التردد الجديد للقناة يعكس التزامها بتطوير وتحديث محتواها لتبقى دائما في مقدمة الخيارات المفضلة لدى الأسر حيث تمزج بين الترفيه والتعليم لتقديم برامج تثقيفية وتفاعلية تلائم مختلف الأعمار مما يجعلها وجهة رئيسية للأهل الذين يبحثون عن محتوى هادف وممتع لأطفالهم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

  • التردد: 11470
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: SD

كما تتواجد القناة أيضا على قمر العرب سات بالتردد التالي:

  • التردد: 11270
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • الجودة: SD

مميزات قناة وناسة الجديد  2024

قناة وناسة تقدم مجموعة من المميزات التي تجعلها مميزة بين القنوات المخصصة للأطفال وتساهم في جذب اهتمام الأطفال والأسر على حد سواء إليك أبرز مميزات القناة:

  • تقدم القناة برامج تعليمية وتعليمية متنوعة تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال وتقديم معلومات مفيدة بطريقة ممتعة.
  • تشمل الأناشيد والأغاني التفاعلية التي تشجع الأطفال على التعلم من خلال الترفيه.
  •  توفر القناة محتوى يناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال الصغار إلى المراحل الدراسية المتقدمة مما يتيح لكل طفل العثور على برامج تناسب اهتماماته واحتياجاته.
  • تتميز القناة بتصميم بصري جذاب يلائم ذوق الأطفال ويجذب انتباههم مع رسومات ملونة وشخصيات محببة.
  •  تركز القناة على تقديم برامج تعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية مما يساعد في بناء شخصيات الأطفال وتعليمهم مبادئ التعاون والاحترام.
  • تحرص القناة على تحديث ترددها لضمان جودة البث مما يساهم في تحسين تجربة المشاهدة ويضمن وصول المحتوى بشكل واضح.
  •  تتيح القناة للأطفال المشاركة في أنشطة وتحديات تفاعلية مما يعزز من تفاعلهم مع المحتوى ويشجعهم على الإبداع والمشاركة.
معلومات الكاتب
اسلام داوود

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