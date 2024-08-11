أرخص هاتف من ريلمي تعرف على مواصفات هاتف مواصفات هاتف c67 ريلمي

تحرص دائما شركة ريلمي على إصدار هواتف اقتصادية بتصميم رائع ومميزات ضخمة، ويتساءل البعض على مواصفات هاتف c67 ريلمي وقد أعلنت الشركة أنه تم العمل على إصدار الهاتف بمميزات عديدة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف c67 ريلمي

تعتبر مواصفات الهاتف من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من الأشخاص قبل شراء الهاتف الجديد، وقد تم التوضيح بأن مواصفات الهاتف كالتالي:

معالج الهاتف ثماني النواة Snapdragon 685 تكنولوجيا 6 نانو التخزين \ الرام 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام دقة الكاميرا خلفية 108+2 م.ب. / امامية 8 م.ب. شاشة الهاتف 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14 سعة البطارية 5000 ملي أمبير

ما هي مميزات هاتف c67 ريلمي

تعد مزايا الهاتف من أكثر الأمور التي نهتم بها قبل شراء هاتف جديد، ومن مميزات الهاتف التالي: