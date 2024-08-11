أرخص هاتف من ريلمي تعرف على مواصفات هاتف مواصفات هاتف c67 ريلمي

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أرخص هاتف من ريلمي تعرف على مواصفات هاتف مواصفات هاتف c67 ريلمي

تحرص دائما شركة ريلمي على إصدار هواتف اقتصادية بتصميم رائع ومميزات ضخمة، ويتساءل البعض على مواصفات هاتف c67 ريلمي وقد أعلنت الشركة أنه تم العمل على إصدار الهاتف بمميزات عديدة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات هاتف c67 ريلمي

تعتبر مواصفات الهاتف من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من الأشخاص قبل شراء الهاتف الجديد، وقد تم التوضيح بأن مواصفات الهاتف كالتالي: 

معالج الهاتف ثماني النواة Snapdragon 685 تكنولوجيا 6 نانو
التخزين \ الرام 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
دقة الكاميرا خلفية 108+2 م.ب. / امامية 8 م.ب.
شاشة الهاتف6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بها ثقب صغير
نظام تشغيل الهاتف اندرويد 14
سعة البطارية 5000 ملي أمبير

ما هي مميزات هاتف c67 ريلمي

تعد مزايا الهاتف من أكثر الأمور التي نهتم بها قبل شراء هاتف جديد، ومن مميزات الهاتف التالي: 

  • يعد من أنواع الهواتف التي يمكن استخدامها عدد 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم.
  • كما يدعم الهاتف شبكات اتصال مختلفة بداية من الجيل الثاني الى الجيل الرابع.
  • وقد تم التوضيح بأن الهاتف طارد للماء والغبار بشهادة الـ IP54 فلا تقلق عند سقوط قطرات مياه على الهاتف.
  • يمكن استخدام الهاتف في تصوير الفيديوهات بجودة عالية وهي الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.
  • كما تم التوضيح بأن السماعات الخارجية للهاتف من نوعية ستيريو وذلك للعمل على سماع الأصوات بشكل أوضح من العادي.

 

معلومات الكاتب
hana masoud

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