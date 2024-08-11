اضبط جهاز استقبالك على تردد قناة SSCالرياضية الجديد على النايل سات

يعتبر البحث عن تردد قناةSSC مستمر بشكل دائم خاصة من جانب محبي القنوات الرياضية لذلك بدأ التساؤل عن التردد الجديد، فهي من أشهر القنوات في المملكة العربية السعودية حيث تعرض جميع البطولات الرياضية، كما تتميز بأنها قناة مجانية لا تحتاج إلى اشتراك فتقوم بعرض جميع المباريات العالمية بجودة ممتازة، فهي تعرض محتوى خاص بالرياضة بجانب البرنامج التحليلية، لذلك سوف نتعرف على التردد الجديد لهذه القناة وخطوات تثبيتها على الرسيفر بكل سهولة.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

حتى نضمن لك مشاهدة ممتعة لجميع المباريات التي يتم عرضها على شاشة القناة فيجب التعرف على التردد الجديد لقناة SSC الرياضية لتتمكن من استقبال القناة على القمر الصناعي الذي تقوم باستخدامه على جهازك، ولذلك وفرنا لك ترددات القناة الجديدة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات حتى تتمكن من تنزيلها بسهولة:

تردد قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 124117.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

خطوات تنزيل قناة ssc على جهازك

عند تغير التردد الخاص بالقناة أو تحديثه ستلاحظ أن القناة لم يعد بثها على القمر الصناعي منتظم كما كان يتم من قبل حيث قد يتم تشويشها أو انقطاع البث بشكل مفاجئ، لذلك يجب من اتباع جميع تلك الخطوات لاستقبال هذه القناة حتى تتضمن لك مشاهدة ممتعة لجميع المباريات التي يتم عرضها كل ما عليك اتباع الآتي: