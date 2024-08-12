سجل الآن NOW.. استمارة التسجيل في قرعة الحج العراق 2025 والشروط المطلوبة من موقع الهيئة العليا للحج والعمرة

طرحت هيئة الحج والعمرة العراقية، استمارة التسجيل في قرعة الحج العراق 2025، حيث يمكن لكافة الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة لأول مرة والتسجيل بقرعة الحج للعام المقبل، الدخول على استمارة التقديم وإدخال كافة البيانات المطلوبة، كما حددت الهيئة عدد من الشروط اللازمة للتسجيل بالقرعة، وذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية إدخال البيانات باستمارة التسجيل وكذلك الشروط المطلوبة التي جاءت كالتالي بالتفصيل.

استمارة التسجيل في قرعة الحج العراق 2025

أشارت هيئة الحج والعمرة بالعراق خطوات التقديم في استمارة التسجيل في قرعة الحج العراق 2025، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية.

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع بالاسم وكلمة السر.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار أيقونة قرعة الحج من القائمة الرئيسية.

كتابة المعلومات اللازمة في الحقول المتاحة أمامك.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، من أجل تقديم دعم طلب القبول بالقرعة.

كذلك يجب التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها، وكذلك الأوراق المرفقة تكون صحيحة.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة حفظ لاستكمال عملية التسجيل والمشاركة في القرعة.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق لعام 2024

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراقة، إنه يوجد عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في قرعة الحج 2024، والتي تمثلت على النحو التالي: