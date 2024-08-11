موعد أولــي حلقات مسلسل محمد الفاتح mehmed fetihler sultanı المتوقعة عبر قناة الفجر

من المسلسلات التي لاقت رواجا وانتشار وشهرة كبيرة في الوقت الحالي مسلسل محمد الفاتح ذلك المسلسل التركي التاريخي الذي يحكي قصة البطل والقائد الفاتح محمد الفاتح الذي استطاع فتح القسطنطينية، حيث يجسد المسلسل قصة عظيمة وتاريخية لبطل عظيم وقائد من قادة الفتوحات الاسلامية آنذاك، ويهتم بعرض المسلسل عدد كبير من القنوات التركية والعربية، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول المسلسل في التالي.

مسلسل محمد الفاتح

يبحث عن موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني عدد كبير من الجمهور وقد تم بث حلقات الجزء الثاني من المسلسل والذي لاقى رواجا كبيرا في الفترة السابقة، حيث أن المسلسل يحكي قصة البطل العظيم فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح أحد مؤسسي الدولة العثمانية، ويتمثل المسلسل في التالي:

المسلسل يجسد قصة تاريخية عظيمة من لمؤسسة وقائد عظيم وهو القائد محمد الفاتح.

تم عرض الجزء الأول من المسلسل على قناة تي ار تي التركية في بداية شهر فبراير 2024 حيث لاقى المسلسل نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مدبلج باللغة العربية.

ومن المتوقع أن تبدأ أولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل خلال الفترة القادمة وذلك على نفس القنوات التي تم بثه عليها قبل ذلك.

القنوات الناقلة للمسلسل

تعد قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي تحرص على نقل مسلسل محمد الفاتح ذلك القائد العظيم والتي جذبت إليها عدد كبير من الجمهور قي الوطن العربي، وإليكم أهم معلومات تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو: