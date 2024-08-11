منصة أور اعرف طريقة الاستعلام على غرامات المرور بالرقم الألماني 

أعلنت المرور العراقية بأنه يمكن الاستعلام على قيمة الغرامات المرورية، إلكترونيا وقد طرحت منصة أور للاستعلام وتسديد قيمة الغرامات، وقد أوضحت الطريقة الصحيحة في الاستعلام على قيمة الغرامات، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام على غرامات المرور بالرقم الألماني

أوضحت إدارة المرور العراقية بأنه يتم الاستعلام على قيمة المخالفات المرورية من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة أور من هنا .

يطلب الموقع تسجيل الدخول، بعدها يتم الضغط على الخدمات.

ثم يتم اختيار إدارة المرور، واضغط على الاستعلام على الغرامات المرورية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل الرقم الألماني الخاص بك ويجب التأكد من أنه صحيح أثناء التسجيل.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على عرض، وسيتم توضيح على الشاشة قيمة الغرامات المقيدة على الرقم الخاص بك.

كم تبلغ قيمة الغرامات المرورية بالعراق

بعد الاطلاع على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على الغرامات المرورية يتساءل البعض على قيمة الغرامات المرورية وقد أعلنت المرور العراقية بأنه يتم تحديد الغرامة على حسب المخالفة التي تم ارتكابها، وأسعار المخالفات كالتالي: