اضـــافات تحديث بيس موبايل PES ⭐⭐⭐⭐⭐ (مزايــــا جــامدة).. كونامي بتقلك سابق كل الجيــمر بهذه النسخة

تحديث بيس الذي تم إصداره من الشركة التابع لها اللعبة في الفترة الأخيرة يعد من أهم التحديثات التي تم إضافة الكثير من التحسينات والامكانيات إليها، حيث تعمل هذه الإمكانيات على جذب الكثير من الجمهور اللعبة، وجدير بالذكر أن لعبة بيس تعد من أهم ألعاب كرة القدم الموجودة على الساحة والتي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة.

تحديث بيس

تعد طريقة تحديث بيس من الطرق السهلة جدا والتي يمكن لأي لاعب القيام بها وذلك لأنها تتوفر بشكل مجاني على متجر التطبيقات الخاص بأي جهاز، حيث أنه من خلال عدة خطوات بسيطة يمكن لأى لاعب القيام بها حتى يتمكن من الاستمتاع بأفضل التحسينات التي تم تضمينها اللعبة، وإليكم أبرز الخطوات الخاصة بتحديث لعبة بيس فيما يلي:

أول خطوة هي الذهاب إلى متجر التطبيقات على جهازك.

فإن كان جهازك يعمل بنظام ios يتم التوجه إلى متجر آب ستور.

وإن كان جهازك يعمل بنظام الأندرويد فإنه يتم التوجه إلى متجر جوجل بلاي.

تظهر على الشاشة خانة البحث.

في شريط البحث قم بكتابة لعبة بيس.

ويجب أن تكون اللعبة محملة على جهازك من قبل ذلك.

اضغط على خانة البحث.

بعد ذلك تظهر أكثر من أيقونة للعبة ثم بالضغط على الأحدث منهك.

بعدها تظهر أمامك أيقونة التحديث قم بالضغط عليها.

انتظر بضعا من الوقت حتى يكتمل التحديث.

بعد ذلك قم بفتح اللعبة والاستمتاع بالتعليمات الجديدة.

لعبة PES APP

بعد أن وضحنا لكم أهم الخطوات الخاصة بعملية تحديث بيس نوضح بعض المعلومات التي تدور حول اللعبة والتي تتمثل في التالي: