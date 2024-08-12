هنا رابط استخراج اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني دفعة اغسطس فور الصدور

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الضباط وصف الضباط والأفراد الذين حصلوا على حق الاستفادة من قرض الإسكان العسكري، يتعين عليهم زيارة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال أوقات الدوام الرسمي للحصول على القرض، وبالنسبة للضباط وضباط الصف والعاملين الذين يستفيدون من صندوق الإسكان العسكري المخصص لهم، سيتم تحويل مبلغ قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

اسماء مستحقي قرض الإسكان العسكرى الأردني

يمكن التعرف على أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني لعام 2024 بشكل إلكتروني من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة الإسكان وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمديرية الإسكان والإشغال العسكرية.

تحديد خيار “استعلام عن القرض”.

إدخال الرقم الوطني ورقم الخدمة العسكرية للمتقدم.

يرجى تعبئة كافة المعلومات المتعلقة بالمتقدم العسكري في الحقول المعينة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

سيتم تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الطلب المقدم، بالإضافة إلى حالته، ومعلومات عن الرواتب المستحقة والمبلغ المخصص للإسكان.

كما يمكن تحميل ملف يتضمن أسماء الأفراد الذين يحق لهم الحصول على قرض الإسكان العسكري بصيغة pdf.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكرى الأردني

بالنسبة للشروط اللازمة لجميع المتقدمين الراغبين في الحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن، يجب الالتزام بالنقاط التالية: